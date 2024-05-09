Mart Ayında İhracat Birim Değer Endeksi Yüzde 1,4 Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Mart Ayında İhracat Birim Değer Endeksi Yüzde 1,4 Geriledi

Mart Ayında İhracat Birim Değer Endeksi Yüzde 1,4 Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 geriledi. İthalat birim değer endeksi ise yüzde 2 düşüş gösterdi. Gıda, içecek ve tütün sektöründe artış yaşanırken, ham maddelerde ve imalat sanayisinde azalış görüldü. Miktar endekslerine göre ise ihracat miktarı yüzde 2,8 azalırken, ithalat miktarı yüzde 4,4 geriledi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre ise ihracat miktarı yüzde 0,5 azaldı, ithalat miktarı ise yüzde 3,5 arttı. Dış ticaret haddi ise 0,5 puan artarak 87,2 olarak kaydedildi.

09.05.2024 10:27
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İhracat birim değer endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4, ithalat birim değer endeksi yüzde 2 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,4 geriledi.

Endeks, Mart 2023'e göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,6, yakıtlarda yüzde 2,3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,3, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,9 azaldı.

İthalat birim değer endeksi, martta yıllık bazda yüzde 2 geriledi.

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,7, yakıtlarda yüzde 3,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,1, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,1 düştü.

Miktar endeksleri

İhracat miktar endeksi, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,8 azaldı. Endeks, bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,3, yakıtlarda yüzde 30,8 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4 azalış gösterdi.

İthalat miktar endeksi ise martta yıllık bazda yüzde 4,4 azaldı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6, yakıtlarda yüzde 2,6, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,5 geriledi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, şubatta 155,4 olan ihracat miktar endeksi, martta yüzde 0,5 azalarak 154,7 olarak hesaplandı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl martta 154,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 5,3 artarak 162,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, şubatta 124,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,5 artarak martta 128,5'e çıktı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yıl martta 129,4 olan endeks yüzde 2,2 artışla bu yılın aynı ayında 132,3 olarak hesaplandı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve geçen yıl martta 86,7 olan dış ticaret haddi, 0,5 puan artışla bu yılın aynı ayında 87,2 olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Mart Ayında İhracat Birim Değer Endeksi Yüzde 1,4 Geriledi - Son Dakika

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