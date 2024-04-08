Mart Ayında Külçe Altın En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı

Mart ayında aylık en yüksek reel getiri tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 11,57 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Mart ayına ilişkin Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 11,43, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 11,57 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 1,42 ve Amerikan Doları yüzde 0,72 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,48, BIST 100 endeksi yüzde 4,46 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 5,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; Euro yüzde 1,55 ve Amerikan Doları yüzde 0,84 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 0,36, BIST 100 endeksi yüzde 4,34 ve DİBS yüzde 4,92 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,92 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,32, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,99 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,69 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,00, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,47 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,98, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 19,54 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 15,14, Euro yüzde 12,91 ve Amerikan Doları yüzde 11,24 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 24,46 ve DİBS yüzde 49,38 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 3,50 ve Euro yüzde 1,50 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Amerikan Doları yüzde 0,01, mevduat faizi (brüt) yüzde 32,09 ve DİBS yüzde 54,50 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Mart Ayında Külçe Altın En Yüksek Reel Getiriyi Sağladı - Son Dakika
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