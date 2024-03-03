Mart ayında Uludağ'da pistler doldu, Uludağ'da sezon sonu indirimleri tatilcileri bekliyor, Bu fırsatı kaçıran 1 yıl bekleyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Mart ayında Uludağ'da pistler doldu, Uludağ'da sezon sonu indirimleri tatilcileri bekliyor, Bu fırsatı kaçıran 1 yıl bekleyecek

Uludağ, Türkiye'nin en önemli doğa ve kayak turizm merkezlerinden biri olup, Mart ayında hala yoğunluk yaşamaktadır. Sezon sonu indirimleriyle tatilcileri cezbeden Uludağ'da, sezon sonuna kadar kayak keyfi yaşanabileceği belirtilmektedir. Tatilcilerin fırsatları değerlendirmesi gerektiği vurgulanırken, gelecek yıl için beklemek zorunda kalacak olanlar da bulunmaktadır.

03.03.2024 21:57  Güncelleme: 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mart ayında Uludağ'da pistler doldu

Uludağ'da sezon sonu indirimleri tatilcileri bekliyor

Bu fırsatı kaçıran 1 yıl bekleyecek

BURSA - Türkiye'nin en önemli doğa ve kayak turizm merkezlerinden Uludağ'da kayak sezonu devam ediyor. Kar kalınlığının 40 santimetreleri bulduğu zirvede hava sıcaklığı-4 derecelerinde seyrediyor.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, sezon sonu yaklaşmasına rağmen hafta sonları pistlerde yoğunluk yaşamaya devam ediyor. Mart sonuna kadar kayak sezonunun devam etmesi beklenirken tatilciler ise yılın son kayak keyfini yaşıyor.

Sezon sonu indirimi fiyatlara yansıyor

Mart sonu kayak sezonunun sona ermesi beklenirken, Uludağ'da tatilciler sezon sonu indirimlerini değerlendiriyor. Tatilcilerin fırsatları değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Dernek Başkanı Yahya Usta, "Şubat ayında karın yağması ve yoğun rezervasyonun olması sebebiyle güzel sezon geçirdik. Bahsettiğimiz bu yoğunluk hala devam etmekte. Mevcut kar bizi mart sonuna kadar götürebilecek durumdayken, en kısa sürede tekrar bir yağış bekleniyor. İyi bir sezon geçirdik ve bu sezon martın sonuna kadar devam eder gibi gözüküyor. Ocak ve şubat ayındaki yoğunluk rakamları, mart ayında biraz daha zayıflıyor. İşletmeciler personel anlamında da biraz eksiliyor, doğal olarak bu durumu tatilciye de yansıtıyorlar. Bizlerde biraz daha kayak malzemeleri fiyatlarında esneme yapıyoruz, tatilciler de bu fırsatı değerlendiriyor" şeklinde konuştu.

"Gelemeyenler bir dahaki yılı bekleyecekler"

Tatil için Uludağ'a gelen Doğukan Boztepe, "Uludağ'a her hafta sonu gelirim, snowboard kayıyorum. Profesyonel bir kayakçının bir tık alt düzeyindeyim. Son haftaya girmiş bulunmaktayız, sezonun bitmesine yaklaşık on gün kaldı. Bu hafta sonu çok kalabalık olacak, belki de sezonun en kalabalık günü olacak. Herkesin buraya gelmesini beklerim son zamanlar kaymak için, gelemeyenler ise artık bir dahaki yılı bekleyecekler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Türkiye, Uludağ, Tatil, Turizm, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mart ayında Uludağ'da pistler doldu, Uludağ'da sezon sonu indirimleri tatilcileri bekliyor, Bu fırsatı kaçıran 1 yıl bekleyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:50 Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak ’’Allah razı olsun’’ dedi Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak ''Allah razı olsun'' dedi
21:19 Galatasaray’dan maç biter bitmez Beşiktaşlıları çıldırtacak paylaşım Galatasaray'dan maç biter bitmez Beşiktaşlıları çıldırtacak paylaşım
20:52 Aslan durdurulamıyor Galatasaray, Beşiktaş’ı deplasmanda devirdi Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi
19:35 Kurşun yağdırdığı eniştesinin üzerinden arabayla geçti Kurşun yağdırdığı eniştesinin üzerinden arabayla geçti
17:51 Kahire’deki ateşkes görüşmeleri öncesi İsrail pürüz çıkardı: Esirlerin isim listesini almadan Mısır’a gelmeyiz Kahire'deki ateşkes görüşmeleri öncesi İsrail pürüz çıkardı: Esirlerin isim listesini almadan Mısır'a gelmeyiz
21:50 Maça damga vurdu Beşiktaş taraftarından Cenk ve Aboubakar’a sert tepki Maça damga vurdu! Beşiktaş taraftarından Cenk ve Aboubakar'a sert tepki
20:38 Antalya Alanya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Antalya Alanya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
19:41 İsrail ordusu Gazze’de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
19:16 Böylesi daha önce görülmedi Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi gol Böylesi daha önce görülmedi! Galatasaray'dan Beşiktaş'a tarihi gol
18:59 İzmir’de milyonluk tekne alev alev yandı İzmir'de milyonluk tekne alev alev yandı
18:55 Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek
18:39 Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu
17:52 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:46 Erdoğan: 31 Mart’ta milli irade bayramını ilan edeceğiz Erdoğan: 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz
17:19 Komedyen Cem Yılmaz’ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Komedyen Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 22:29:38. #1.11#
SON DAKİKA: Mart ayında Uludağ'da pistler doldu, Uludağ'da sezon sonu indirimleri tatilcileri bekliyor, Bu fırsatı kaçıran 1 yıl bekleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement