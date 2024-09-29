Maryland Türkiye Ofisi İstanbul'da Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Maryland Türkiye Ofisi İstanbul'da Açıldı

Maryland, İstanbul'da yeni ofisi ile Türkiye ve ABD arasında ticaretin artırılmasını hedefliyor.

29.09.2024 14:46
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Maryland Türkiye Ofisi, İstanbul'da açıldı.

Ofisten yapılan açıklamaya göre, dünya çapında 18 dış ticaret ofisine sahip Maryland'in küresel ağına bir yenisi daha eklendi.

ABD'nin Maryland eyaletindeki işletmelerin küresel pazarda rekabet etmelerine yardımcı olmak için artan çabanın sonuncusu olarak Maryland Türkiye Ofisi İstanbul'da açıldı.

Maryland Türkiye Ofisi ile iki ülke arasında ticaretin artırılması, ortaklıklar kurulması ve pazara erişim noktasında desteklerin sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maryland Türkiye Ofisi Temsilcisi Kübra Nefise Kalkan, ABD pazarına erişmek isteyen Türk firmaları ile Türkiye pazarına girmek isteyen ABD'li firmaların bağlantı kurmalarına ve ticaretin geliştirilmesine yardımcı olmayı hedeflediklerini belirterek, "Ofisin her iki ülkede ticaret, yatırım fırsatları ve yeni ortaklıklar için önemli bir köprü olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kalkan, "Teknoloji ve siber güvenlik konusunda uzmanlaşmış yerel Maryland işletmeleri ile dijital dönüşümü benimseyen Türk şirketleri arasında yeni ortaklıklar ve işbirliği fırsatları var. Diğer yandan da Türkiye'nin güçlü olduğu savunma sanayi sektörü ve sağlık hizmetleri alanlarında yatırım fırsatları ve ticari işbirliklerinin artmasına katkı sunmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Maryland, eyalet merkezli Ulusal Güvenlik Ajansı ve Savunma Bilgi Sistemleri Ajansı gibi kuruluşların bulunduğu dikkate değer bir teknoloji endüstrisine sahip bulunuyor.

Türkiye'nin savunma sanayisi de ABD ile ticaretin kilit alanlarından biri konumda. Bethesda'daki Lockheed Martin gibi birçok büyük havacılık ve savunma sanayi şirketinin genel merkezi Maryland'de bulunuyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Maryland, istanbul, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maryland Türkiye Ofisi İstanbul'da Açıldı - Son Dakika

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