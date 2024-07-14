MASAK, FETÖ/PDY'nin finansman kaynaklarını kesmek için yurt dışı mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı yapıyor

Ekonomi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) finansman kaynaklarının kesilmesi çalışmaları kapsamında, 2023 yılı sonuna kadar 471 gerçek ve tüzel kişiye ilişkin yurt dışı muadil mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı/bilgi talebi yaptı.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, MASAK tarafından FETÖ/PDY'nin finansal yapısına yönelik yürütülen soruşturma ve incelemelere 17-25 Aralık 2013 sonrası süreçte savcılıklar ve kolluk birimleriyle koordineli başlandı.

15 Temmuz 2016 darbe girişimine kadar olan süreçte mali soruşturmalar olgunlaştırılırken FETÖ/PDY'nin finansal sektördeki ve diğer önde gelen bağlantılı şirketlerinde kayyum görevlendirildi. Bu kapsamda, örgütün finans sektöründeki en önemli enstrümanı olan Asya Katılım Bankası AŞ, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredildi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise FETÖ/PDY'nin finansal yapısına yönelik çalışmalar büyük ivme kazandı ve örgüt, yayımlanan kanun hükmünde kararnamelerle kısa sürede yurt içindeki ekonomik varlıklarını kaybetti. Bu süreçte, örgütle bağlantılı eğitim ve sivil toplum kuruluşları kapatılırken bağlantılı-iltisaklı-irtibatlı şirketlere de ilgili kanun hükümleri doğrultusunda TMSF tarafından kayyum tayin edildi.

Bu süreçte 35 sağlık kurum ve kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendika kapatıldı. Devralındığındaki toplam aktif büyüklüğü 42,3 milyar lira seviyesinde olan 784 şirket, TMSF'nin yönetimine geçti. Yürütülen soruşturmalar dolayısıyla FETÖ/PDY'nin finansal yapısını oluşturan insan kaynağına da müdahale edildi.

MASAK, bu kapsamda, aklama ve terörün finansmanı suçlarına ilişkin toplanan verileri ve şüpheli işlem bildirimlerini analiz, değerlendirme ve ilgili birimlere sevk faaliyetlerini yürütüyor. Kurum, bunun yanında kolluk ve adli birimlerle işbirliği içinde çalışarak, FETÖ/PDY yapılanmasında yer alan kişilere ilişkin savcılık ve mahkemelerden intikal eden talepler kapsamında, hakkında mali analiz raporu düzenlenmesi istenen gerçek ve tüzel kişilerin, örgütle organik bağlantısı olup olmadığını tespite yönelik erişim sağlanabilen her türlü verinin analizini gerçekleştiriyor.

Bu arada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile terörizmden kaynaklı mal varlığının dondurulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Kanun uyarınca Türkiye'deki mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra kapsama giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların ülkede bulunan malvarlığının dondurulmasına, sekretaryası MASAK Başkanlığı tarafından yürütülen Değerlendirme Komisyonunun önerisi üzerine, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanları tarafından birlikte karar verilebiliyor.

Bugüne kadar alınan 3 adet malvarlığı dondurma kararında FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında toplam 655 kişinin yurt içindeki malvarlığı donduruldu. Öte yandan toplam 203 kişi hakkında yabancı ülkelerdeki malvarlıklarının dondurulması talebi ilgili ülkelere iletildi.

Dondurulan mal varlığı değerleri

FETÖ/PDY kapsamında dondurulan mal varlığı değerleri 3 milyar 505 milyon 877 bin 288 lira, 2 milyon 93 bin 636 dolar, 263 bin 487 avro, 106,77 gram altın oldu. Bu kapsamda, 739 gayrimenkul, 66 araç ile 1 yat ve 125 ticari sicil kaydı da yer aldı.

Öte yandan MASAK, 2023 sonuna kadar FETÖ/PDY kapsamında 80 bin 51 analiz dosyasını tamamlarken, bu dosyalar kapsamında toplam 318 bin 99 gerçek ve tüzel kişi hakkında düzenlediği analiz raporlarını adli makamlara sundu.

MASAK, FETÖ/PDY'nin mali yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirmiş olduğu çalışmaları adli makamların kullanımına sunmakla birlikte, kolluk ve diğer istihbarat birimleriyle işbirliği kapsamında koordineli çalışmalar yürütüyor.

FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalar kapsamında MASAK tarafından sadece 2023'te 7 bin 842 gerçek ve tüzel kişi hakkında istihbari nitelikte bilgi paylaşımında bulunuldu.

MASAK, kara paranın aklanması ve terörün finansmanı suçları kapsamında tüm ülkelerde muadili olan diğer mali istihbarat birimleriyle de işbirliği halinde faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, 2023 sonuna kadar FETÖ/PDY kapsamında 471 gerçek ve tüzel kişiye ilişkin yurt dışı muadil mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı/bilgi talebi yapıldı.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığının yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılmaya teşebbüs edilen ya da halihazırda devam eden işlemleri, işleme konu mal varlığının aklama veya terörün finansmanı suçuyla ilişkili olduğuna dair şüphe bulunması durumunda 7 iş günü süreyle askıya almaya yetkisi bulunuyor. Bu kapsamda, 2023 yıl sonuna kadar FETÖ/PDY şüphesi bulunan 1793 işlemde askıya alma kararı verildi.