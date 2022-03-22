Maserati'nin Yeni SUV'u Grecale'nin dünya prömiyeri gerçekleşti - Son Dakika

Maserati'nin yeni SUV'u Grecale'nin dünya prömiyeri çevrim içi bir toplantı ile gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Maserati İnovasyon Laboratuvarı (Maserati Innovation Lab) tarafından geliştirilen ve Cassino Fabrikası'nda üretilen Grecale, geniş bir motor yelpazesiyle dünya yollarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Geniş bir motor yelpazesiyle satışa çıkan Grecale, V6 benzinli motor; hibrit ve Maserati tarihinin ilk yüzde 100 elektriklisi olarak bir yıl sonra yollara çıkacak "Grecale Folgore" olmak üzere üç farklı güç-aktarma sistemiyle tüm gereksinimleri karşılamayı hedefliyor.

Maserati'nin yeni SUV'u, geniş ve konforlu iç mekanı ile öne çıkıyor. İç hacim, sürüş deneyimi, yol tutuşu, hızlanma (Trofeo 0-100 kilometreye 3,8 saniyede ulaşıyor), azami hız (Trofeo: 285 km/saat), ses kalitesi ve ahşap, karbon-fiber ve deri gibi yüksek kaliteli malzeme kullanımıyla öne çıkıyor.

Grecale, "GT", "Modena" ve "Trofeo" olmak üzere lansman anında üç farklı versiyon ile satışa sunuluyor. Grecale GT, dört silindirli 300 beygirlik mild hibrit sistemiyle şehir içi kullanımı çağdaş minimalizm temasıyla birleştiriyor. Bu versiyon tüm kullanıcılara ve onların dinamizmine, ilgi alanlarına ve aynı zamanda sürekli kendini kişiselleştiren bir tasarım arayışına hitap ediyor. Grecale Modena, dört silindirli 330 beygirlik yarı hibrit sistemiyle, doğa tutkunlarına hitap ediyor. Modena versiyonu 4,846 milimetre (mm) dış uzunluk; 2,901 mm aks mesafesi, 1,670 mm yükseklik, 2,163 mm genişlik (yan aynalarla birlikte), ve 1,948 arka iz genişliği ile pazarda yerini alıyor.Grecale Trofeo, 530 beygir gücünde V6 motorun sağlamış olduğu performansla, daha çok güç ve adrenalin meraklılarına hitap ediyor. Grecale Trofeo 0-100 km/s hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlıyor ve 285 km/s'lik azami hıza ulaşabiliyor. Sürüş deneyimini en üst düzeye çıkarmak üzere, Comfort, GT, Sport, Corsa (sadece Trofeo'da sunuluyor) ve Off-Road olmak üzere beş farklı sürüş modu ise Grecale'nin karakterini kullanım gereksinimlerine uygun bir hale getirmesini sağlıyor.

Grecale, yeni bilgi-eğlence sistemi Maserati Akıllı Asistan (Maserati Intelligent Assistant-MIA) Multimedya ve isteğe bağlı olarak sunulan Head-up Display de dahil olmak yenilikçi donanımları kullanıcısına sağlıyor. Otomobil, sürücüsünün kullanım tercihlerine göre tamamen kişiselleştirilebilen ve yüksek performanslı bir "kullanıcı deneyimi" sunan güçlü işletim sistemine sahip MIA bilgi-eğlence sistemi sunuyor. Araç içindeki deneyim, son teknoloji bilgi-eğlence sisteminden ve Maserati Connect ile yönetiliyor.