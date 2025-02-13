MASKİ, Ahmetli'deki Altyapı İhtiyaçlarını İnceliyor - Son Dakika
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Ekonomi

MASKİ, Ahmetli'deki Altyapı İhtiyaçlarını İnceliyor

MASKİ, Ahmetli\'deki Altyapı İhtiyaçlarını İnceliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çamur ile Ahmetli'de altyapı hizmetlerini yerinde inceledi. Koordineli çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Çamur, eksikliklerin hızlı bir şekilde giderileceğini belirtti.

13.02.2025 11:48  Güncelleme: 11:52
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, alt yapı hizmetlerinde aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çamur, Ahmetli ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş ile bir araya gelen Bülent Çamur, ilçenin alt yapı ihtiyaçları hakkında bilgi aldı. Çamur, daha sonra Ahmetli Atık Su Arıtma Tesisi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. MASKİ Ahmetli İlçe Şefliği'ni de ziyaret eden Çamur, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve personelle görüş alışverişinde bulundu.

"Koordineli bir şekilde çalışıyoruz"

MASKİ'nin 17 ilçede ve kırsal mahallelerde kesintisiz hizmet sunduğunu vurgulayan Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çamur, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in öncülüğünde, ilçelerimizin alt yapı ihtiyaçlarını karşılamak için koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Ahmetli'de de personelimiz ile bir araya geldik, sahada incelemelerde bulunduk. Ahmetli'de gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde eksiklikleri yerinde tespit ettik ve çözüm için gerekli adımları atacağız" dedi.

Çamur, ayrıca, Merkez Atık Su Arıtma Tesisi ve MASKİ'ye ait depolarda incelemelerde bulunarak yetkili personelden bilgi aldı. Alt yapı yatırımlarının sorunsuz ilerlemesi için saha çalışmalarının önemine dikkat çeken Çamur, hızlı ve kaliteli hizmet anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MASKİ, Ahmetli'deki Altyapı İhtiyaçlarını İnceliyor - Son Dakika

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