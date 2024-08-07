MASKİ, Dombaylı Mahallesinde Sondaj Çalışması Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

MASKİ, Dombaylı Mahallesinde Sondaj Çalışması Yaptı

MASKİ, Dombaylı Mahallesinde Sondaj Çalışması Yaptı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Dombaylı Mahallesinin su sıkıntısını çözmek ve hanelere daha sağlıklı ve verimli içme suyu sağlamak amacıyla sondaj çalışması yaptı. Mahalle Muhtarı Atagün Özer, 'Mahallemizin yaşadığı su sorununu çözen Ferdi Başkanıma teşekkür ediyorum' dedi.

07.08.2024 16:01  Güncelleme: 16:04
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MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Dombaylı Mahallesinin su sıkıntısını çözmek ve hanelere daha sağlıklı ve verimli içme suyu sağlamak amacıyla sondaj çalışması yaptı. Mahalle Muhtarı Atagün Özer, "Mahallemizin yaşadığı su sorununu çözen Ferdi Başkanıma teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hanelere ulaşan içme suyunun yeterli gelmeyişi ve kalitesindeki bozukluk nedeniyle sıkıntı yaşayan Salihli ilçesine bağlı Dombaylı Mahallesinde sondaj çalışması yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in talimatı ile yapılan sondaj çalışmasından saniyede 5 litre verime sahip suya ulaşıldı. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü İlker Kılıç ve mahalle Muhtarı Atagün Özer ile birlikte sondaj alanında incelemelerde bulundu. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, mahallede yapılan sondaj çalışmasının büyük öneme sahip olduğunu belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti. Sondajın önümüzdeki günlerde hat bağlantıları yapılacak.

Muhtar Atagün Özer: "İçme suyu kalitesi iyi değildi"

Dombaylı Mahalle Muhtarı Atagün Özer, "Mahallemize ulaşan suyun kalitesinde çok bozukluklar vardı. Yani içme suyu tüketilecek standartlarda değildi. Mahalleli hazır su kullanıyordu. Bu durumu Ferdi Başkanım ve Mazlum Başkanıma ilettik. Onların da destekleriyle su sorununu çözüldü. Gayet kaliteli ve daha verimli suya kavuştuk. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Dombaylı Mahalle Muhtar Azası Mehmet Can ise şunları söyledi: "Mahallemizde su sıkıntısı vardı. Hanelere ulaşan su sağlık açısından çok iyi değildi. Gündelik işlerimizde hazır su kullanıyorduk. Başkanlarımıza bunu ilettik. Sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmadılar. Daha verimli ve kaliteli bir şekilde suyumuzu çıkardık. Sorunumuz çözüldü. Herkesin emeğine sağlık." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MASKİ, Dombaylı Mahallesinde Sondaj Çalışması Yaptı - Son Dakika

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