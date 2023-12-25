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MASKİ, Ergenekon Mahallesindeki Su Arızasını Giderdi - Son Dakika
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MASKİ, Ergenekon Mahallesindeki Su Arızasını Giderdi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Ergenekon Mahallesine içme suyu sağlayan sondaj kuyusunda meydana gelen arızayı kısa sürede gidererek vatandaşların su kesintisi yaşamasını engelledi.

MASKİ, Ergenekon Mahallesindeki Su Arızasını Giderdi
25.12.2023 - 12:10,  Güncelleme: 12:12
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MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Ergenekon Mahallesine içme suyu sağlayan sondaj kuyusunda arızalanan motopomp sistemini yenileyerek vatandaşların su kesintisi yaşamasının önüne geçti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tarafından Turgutlu ilçesine bağlı Ergenekon mahallesine içme suyu sağlayan sondaj kuyusunda meydana gelen arıza kısa süre içerisinde müdahale edilerek giderildi. Yapılan çalışma ile vatandaşların su kesintisi yaşamalarının önüne geçildiğini ifade eden Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Kemal Anaç ise, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ekip arkadaşlarımızın başarılı çalışmaları ile arızalanan pompalarımıza yerinde müdahaleler yaparak yeniliyoruz. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz su temini noktasında da çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ergenekon, Turgutlu, Çevre, Yerel Haberler, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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