MASKİ'den Selendi'ye 100 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika
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MASKİ'den Selendi'ye 100 milyon TL'lik yatırım

22.08.2022 12:27
MASKİ'den Selendi'ye 100 milyon TL'lik yatırım

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı ziyaret etti.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Selendi ilçesine 100 milyon TL'lik yatırım yapıldığını ifade eden Genel Müdür Burak Aslay, Selendi tarihinin en büyük yatırımlarının Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde başlatıldığını vurguladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı ziyaret etti. İlk olarak Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı makamında ziyaret eden Genel Müdür Burak Aslay'a ziyaretleri esnasında, Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Selendi Belediyesi Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, MHP Selendi İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, Büyükşehir Belediyesi ve Selendi belediyesi meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Selendi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Önder Baştürk ve MASKİ İlçe Şefi Uğur Akıncı eşlik etti.

Belediye ziyaretinin ardından Selendi Belediyesi tarafından düzenlenen aşure hayrına katılan Genel Müdür Burak Aslay, İçişleri Bakanlığı 2022 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 2 yıldır görev yaptığı Selendi Kaymakamlığından Ağrı Hamur Kaymakamlığına atanan Kaymakam Ali Yıldırım'a da yeni görev yerinde başarılar diledi.

"Selendi ilçemize yatırımlarımız devam edecek"

Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Selendi halkına Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ tarafından Selendi'ye yapılan yatırımlarda vermiş olduğunuz desteklerden ötürü öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Desteklerinizi her zaman hissediyoruz. İlçe belediyesi ile koordineli bir şekilde çalıştığımız zaman vatandaşlarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmuş oluyoruz. Selendi ilçe merkezinde 2019 yılı öncesinde altyapı yatırımlarımızın birinci etabını gerçekleştirmiştik. Sıkıntı yaşanan noktalarda kısmi olarak kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatlarımızı yaptık. İkinci etapta da merkezin kalan bölümündeki altyapılar ile atıksu arıtma tesisi yatırımlarımıza başladık" dedi.

Selendi tarihinin en büyük yatırımları son sürat ilerliyor

Genel Müdür Aslay açıklamalarının devamında, "Selendi tarihinin en büyük yatırımları Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde başlatıldı. MASKİ Genel Müdürlüğümüz olarak Selendi ilçesine 100 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşlarımıza temiz çevre, temiz altyapı ve temiz içme suyu sağlamak adına hiçbir ilçemize ayrım gözetmeksizin yatırımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Çalışmalarımız el ele devam edecek"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, "Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ öncülüğünde ilçemizde altyapıyla ilgili yatırımlar devam ediyor. Ekiplerin aralıksız çalışmalarıyla bazı mahallelerimizde artık son aşamaya gelindi. Selendi'mize hizmet noktasında inşallah şimdi olduğu gibi her zaman el el çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve MASKİ yetkililerimize ilçemize yapmış olduğu yatırımlardan dolayı çok teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Nurullah Savaş, Selendi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MASKİ'den Selendi'ye 100 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika

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SON DAKİKA: MASKİ'den Selendi'ye 100 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika
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