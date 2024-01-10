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MASKİ, Kula ilçesine 120 milyon TL'lik yatırım yaptı - Son Dakika
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MASKİ, Kula ilçesine 120 milyon TL'lik yatırım yaptı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula ilçe merkezine yeterli su temini sağlamak amacıyla 120 milyon TL'lik dev yatırım gerçekleştirdi. Yatırım kapsamında 20 kilometre çelik içme suyu terfi hattı döşendi ve 5 bin tonluk içme suyu deposu inşa edildi. Ayrıca, deponun üzerine güneş enerji paneli montajı yapılarak içme suyu pompalarının elektrik giderlerinin bir bölümü karşılanacak. MASKİ Genel Müdürlüğü, bugüne kadar kurulan 8 megavatlık güneş enerji santralleriyle 35 milyon TL'nin üzerinde elektrik üretimi gerçekleştirdi.

MASKİ, Kula ilçesine 120 milyon TL\'lik yatırım yaptı
10.01.2024 - 12:54,  Güncelleme: 12:55
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MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Kula ilçe merkezine yeterli su temini noktasında yapılan 120 milyon TL'lik dev yatırım kapsamında 20 kilometre çelik içme suyu terfi hattı döşendiğini ve 5 bin tonluk da içme suyu deposu inşa edildiğini ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, "Şimdi de deponun üzerine güneş enerji paneli montajı yaptık. İçme suyu pompalarının elektrik giderlerinin bir bölümünü buradan karşılayacağız. Bugüne kadar kurduğumuz 8 megavatlık güneş enerji santralleriyle 35 milyon TL'nin üzerinde elektrik üretimi yaptığımızı da belirtmek istiyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı ilk meclis toplantısı Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü başkanlığında gerçekleşti. Güzgülü, toplantıda Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi. İl genelinde yatırımların hızla devam ettiğine vurgu yapan Güzgülü, MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Kula ilçesine yeterli içme suyu temini noktasında gerçekleştirdiği 120 milyon TL'lik yatırıma değindi. Yatırım kapsamında 20 kilometre içme suyu terfi hattı döşeme ve 5 bin tonluk içme suyu deposu inşa çalışmasının tamamlandığını belirten Güzgülü, son olarak deponun üzerine güneş enerji paneli montajı da yapıldığını ifade etti. İçme suyu pompalarının elektrik giderlerinin bir bölümünün buradan karşılanacağını belirten Güzgülü, bugüne kadar kurulan 8 megavatlık güneş enerji santralleriyle 35 milyon TL'nin üzerinde elektrik üretimi yapıldığını söyledi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla hem çevre hem de bütçenin korunduğuna vurgu yapan Başkan Vekili Güzgülü'nün konuşmalarında şu ifadeler yer aldı: "Kula ilçemizin içme suyu sıkıntısına son verdiğimiz 120 milyon TL'lik yatırımımız kapsamında 20 kilometre çelik içme suyu terfi hattı döşemiş ve 5 bin tonluk da içme suyu deposu inşa etmiştik. Şimdi de deponun üzerine güneş enerji paneli montajı yaptık. İçme suyu pompalarının elektrik giderlerinin bir bölümünü buradan karşılayacağız. Bugüne kadar kurduğumuz 8 megavatlık güneş enerji santralleriyle 35 milyon TL'nin üzerinde elektrik üretimi yaptığımızı da belirtmek istiyorum. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla hem çevremizi hem de bütçemizi koruyoruz"

Saruhanlı'nın 29 milyon TL'lik içme suyu yatırımına başlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün önderliğinde il genelinde altyapı yatırımlarına devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, 29 milyon TL yatırımla Saruhanlı merkezin içme suyu kapasitesini artırmak amacıyla 5,5 kilometrelik yeni içme suyu isale hattında çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü de 2024 yılının ilk meclis toplantısında bilgilendirmelerde bulundu. Güzgülü, 29 milyon TL yatırımla Saruhanlı ilçe merkezinin içme suyu kapasitesini artırmak için 5,5 kilometrelik yeni isale hattı döşeme çalışmalarının başladığının müjdesini verdi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Çevre, Belediye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MASKİ, Kula ilçesine 120 milyon TL'lik yatırım yaptı - Son Dakika


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