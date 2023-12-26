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MASKİ, Manisa'da Altyapı Yatırımlarına Devam Ediyor - Son Dakika
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MASKİ, Manisa'da Altyapı Yatırımlarına Devam Ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa'da 5 bin 804 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeme çalışması yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yapılan altyapı projeleri ile Manisa'nın refah seviyesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

MASKİ, Manisa\'da Altyapı Yatırımlarına Devam Ediyor
26.12.2023 - 16:36,  Güncelleme: 17:06
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MASKİ Genel Müdürlüğü altyapı yatırımlarına devam ederken, bugüne kadar 5 bin 804 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeme çalışması yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, "Yılların sorunlarına neşter vuran birçok altyapı projemiz ile sevdamız olan Manisa'ya ve kıymetli hemşehrilerimize refah seviyesi yüksek bir şehir bırakmak için birbirinden önemli işlere imza attık, atmaya da devam ediyoruz." dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımları ile şehrin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Yıllar önce döşenen ve artık ekonomik ömrünü tamamlayan eski altyapılar birer birer yenileniyor. 101 ve 154 Mahalle Projeleri ile 265 kırsal mahallede alt ve üstyapı yatırımı yapan MASKİ, şehrin refah seviyesini yükseltiyor. İlçe merkezlerinde yürütülen çalışmalarda hesaba katıldığında bugüne kadar 5 bin 804 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı modernize edildi.

Demirci ve Selendi'ye tarihlerinin en büyük altyapı yatırımı

MASKİ, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün öncülüğünde ilçe merkezlerinin de altyapılarını yeniliyor. Manisa'nın en doğusunda yer alan Demirci ve Selendi ilçe merkezlerinin altyapıları da modernize ediliyor. Bu kapsamda, Selendi'deki çalışmalar büyük oranda tamamlanırken Demirci'de 165 kilometrelik hattın yarıdan fazlası döşendi. 1 milyar TL'ye yakın yatırım yapılan ilçe merkezleri için atıksu arıtma tesisleri de inşa edilirken, üstyapı çalışmaları da Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmeye devam ediyor.

Yunusemre, Gördes ve Kırkağaç'a 1,5 milyar TL'lik yatırım geliyor

Dünya Bankası Kredisi ile yapılacak olan Yunusemre ilçesi Muradiye ve çevre mahalleleri kapsayan projede yapım ihalesi için son hazırlıklar yapılırken, Gördes ilçe merkezi içme suyu iletim hattı ve Kırkağaç Gelenbe mahallesinin altyapısının da yenileneceği proje için 1,5 milyar TL'ye yakın yatırım yapılacağı bildirildi.

Manisa, Moğolistan arası mesafe kadar hat döşendi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa'mız ülkemizin parlayan yıldızlarından biri konumunda bulunuyor. Gerek tarihi güzellikleri, gerekse de bereketli toprakları ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan kadim şehrimiz sanayisiyle de her geçen gün büyüyor. Biz de şehrimizin altyapı anlamında ihtiyaçlarını karşılamak için proje üzerine proje üretmeye devam ediyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğümüzün kurulması ile birlikte bugüne kadar 5 bin 804 kilometre altyapı çalışması yaptık. Yeni projeler için de gün sayıyoruz. Döşediğimiz hat metrajının daha iyi anlaşılabilmesi için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Manisa'dan Moğolistan'a kadar hat döşendiğini düşünün. Yılların sorunlarına neşter vuran birçok altyapı projemiz ile sevdamız olan Manisa'ya ve kıymetli hemşehrilerimize refah seviyesi yüksek bir şehir bırakmak için birbirinden önemli işlere imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Yaptığımız yatırımların hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi MASKİ, Manisa'da Altyapı Yatırımlarına Devam Ediyor - Son Dakika


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