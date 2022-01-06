MASKİ Pratik ile vatandaşa ücretsiz işlem kolaylığı

MASKİ Genel Müdürlüğü, MASKİ Pratik cihazları ile vatandaşa işlem kolaylığı sağlıyor. Tamamen kurum bünyesinde oluşturulan sistem ile hayata geçirilen uygulamada abonelerden işlem ücreti de alınmıyor. Yerli ve milli cihazlardaki işlem kolaylığından tüm Manisalıların yararlanması için 100 adet cihaz ile hizmet veriliyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün, abonelerine kolaylık sağlamak için hayata geçirdiği MASKİ Pratik cihazları il genelinde yaygın bir şekilde kullanılıyor. Aboneler, https://online.manisasu.gov.tr adresinden masaüstü bilgisayar, tablet, cep telefonu veya android ve İOS cihazlarından 'ManisaSu' uygulamasını indirerek sisteme giriş yapabiliyor. Sisteme ilk defa giriş yapan kullanıcıların, 'Yeni Kullanıcı Kayıt' sekmesinden ilk kullanıcı kaydını yapmaları gerekiyor. Aboneler internet üzerinden borç ödeme, metreküp (internet bakiyesi) yükleme, geçmiş döneme ait ödemeleri görüntüleme ve makbuz alma, aylık su sarfiyatını ve su kesintilerini görüntüleme, online randevu alma ve ödeme noktalarını harita üzerinde görebiliyor.

İnternet üzerinden ödeme

İnternet adresi üzerinden kartlı sayaç aboneleri borç ödeme ve bakiye yükleme işlemini yapabilmekte olup, normal aboneler ise su faturalarını yatırabiliyor. Kartlı su sayacına su yükleyen aboneler, internet sitesindeki linkten 'Ödeme Noktaları' sekmesinden MASKİ Pratik cihazlarının olduğu lokasyonları bulup, ücretsiz bir şekilde kartlarına aktarabiliyorlar.

İlk olarak cihazlarda kart haznesine yükleme kartını yerleştiren abonenin bilgileri kontrol ediliyor. Ekranda kart içindeki krediler (ana ve yedek kredi) görülebiliyor. Varsa aboneye ait metreküp (internet bakiyesi) bilgisi de yer almakta olup, 'İnternet Bakiyesi Yükleme' butonuna basarak karta yükleme yapılabiliyor. İnternet bakiyesi ve daha önce ödenmemiş bir avans borcu yok ise 'Avans Kredisi Yükleme' butonuna basarak karta yükleme yapılmakta olup, avans kredinin ödemesi mevcut ödeme kanallarından gerçekleştirilebiliyor.

Türkiye'de bir ilk olan ve tamamen kurum bünyesinde hayata geçirilen yerli ve milli cihazlardaki işlem kolaylığından tüm Manisalıların yararlanması için 100 adet cihaz ile hizmet veriliyor. - MANİSA