MASKİ Saruhanlı'nın altyapısını dirençli hale getirecek - Son Dakika
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Ekonomi

MASKİ Saruhanlı'nın altyapısını dirençli hale getirecek

MASKİ Saruhanlı\'nın altyapısını dirençli hale getirecek

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, ilçe ziyaretleri kapsamında Saruhanlı Belediyesi ve MASKİ İlçe Şefliğini ziyaret ederek, ilçede devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

29.11.2024 21:14  Güncelleme: 21:16
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MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, ilçe ziyaretleri kapsamında Saruhanlı Belediyesi ve MASKİ İlçe Şefliğini ziyaret ederek, ilçede devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Altyapı ihtiyacı olan bölgelerde yerinde inceleme yaptı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kaliteli ve sorunsuz hizmet ulaştırmak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, Saruhanlı ilçesine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak İlçe Şefliğinde görevli personelleri ziyaret eden Avşar, çalışmalar hakkında bilgi aldı, ardından Saruhanlı Belediye Başkan Vekili İbrahim Erselvi, Belediye Başkan Yardımcıları Alp Serdar Tuğsal ve Tuba Eroğlu ile bir araya geldi.

İhtiyaç olan noktalarda yerinde inceleme

Genel Müdür Yardımcısı Doç.Dr. Özgür Avşar altyapı ihtiyacı olan Cumhuriyet, Kurtuluş, Şehitler, Cengiz Topel, İstasyon mahalleleri ile Hürriyet ve 7 Eylül Caddesi'ndeki bazı noktalarında yerinde inceleme gerçekleştirdi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar'a, Saruhanlı Belediye Başkan Yardımcısı Tuba Eroğlu daire başkanları, şube müdürleri ve yetkili personel eşlik etti.

Saruhanlı'nın altyapı eksiklikleri çözülecek

Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Avşar, "Saruhanlı da diğer ilçelerimiz gibi gün geçtikçe gelişen ve büyüyen bir ilçemiz. Bu doğrultuda altyapının eksiksiz ve sorunsuz hizmet vermesi gerekiyor. Yağmur suyu ve kanalizasyon hattı ihtiyacı olan veya mevcut hatların yenilenmesi gereken bazı bölgeler var. Bu bölgelerde yetkili personelimiz ile inceleme yaptık. Saruhanlı Belediye Başkan Yardımcısı Tuba Eroğlu da incelemelerimizde eşlik etti ve bilgiler verdi. İncelemelerimizde yurttaşlarımızın görüşlerini de aldık. MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçemizin ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmak adına proje geliştiriyor ve hızlı bir şekilde uygulanması gereken tüm çalışmaları yapıyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi MASKİ Saruhanlı'nın altyapısını dirençli hale getirecek - Son Dakika

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