Mastercard Temassız Toplu Taşıma uygulaması artık 43 şehirde bulunuyor

Toplu taşımada temassız kart kabulü sağlayan Mastercard Temassız Toplu Taşıma uygulamasının Türkiye'de kullanıldığı şehirlerin sayısı son olarak Kastamonu ve Safranbolu'nun katılmasıyla birlikte 43'e çıktı.

Mastercard'ın açıklamasına göre, Londra, Kiev gibi dünyanın önde gelen büyük şehirlerinde toplu taşımada uygulanan temassız ödeme sistemleri altyapısının Türkiye'de kullanıldığı şehirlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Kastamonu ve Safranbolu'nun da katılmasıyla Mastercard'ın güvenli altyapısıyla Türkiye'nin 43 kentinde temassız özelliği taşıyan banka kartı, kredi kartı ve cep telefonlarını toplu taşımada ödeme için kullanmak mümkün oluyor.

Böylece ödemeler, daha basit, hızlı ve güvenli şekilde yapılabiliyor.

Toplu Taşımada Temassız Mastercard uygulamasının geçerli olduğu kentlerde toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular, kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde bozuk para ya da biletle uğraşmadan, temassız özelliği olan Mastercard kartlarıyla veya cep telefonlarını bilet okuyucusuna yaklaştırarak yapabiliyor.

Toplu taşımaya yönelik temassız ödeme çözümleri kentlerin mevcut altyapı ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebiliyor.

Kimi illerde ödemeler doğrudan temassız banka veya kredi kartı ya da cep telefonu ile yapılırken, kimi illerde de Masterpass aracılığı ile ulaşım kartlarının bakiyelerinin yüklenmesine yönelik hızlı güvenli ödeme altyapısı sağlanıyor.

Türkiye'de toplam 43 şehirde uygulanıyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Toplu Taşımada Temassız Mastercard altyapısı Türkiye'de toplam 43 şehirde uygulanıyor.

Ankara, Adana, Çanakkale, Antalya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya, Kocaeli, Mersin, Muğla, Bandırma, Sivas, Burdur, Düzce, Osmaniye, Mardin, Alaplı, Altınova, Ereğli, İnegöl, Niğde, Kırklareli, Yozgat, Edirne, Alanya, Ordu, Kastamonu ve Safranbolu'da Mastercard temassız kart sahipleri toplu taşımadaki kart okuyuculara doğrudan kartlarını okutarak kullanabiliyor.

İstanbul, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Manisa, Aydın, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Erzurum, Ağrı, Van, Samsun ve Hatay'da ise Masterpass aracılığı ile ulaşım kartlarının bakiyelerinin yüklenmesine yönelik hızlı güvenli ödeme altyapısı sağlanıyor.

Bu uygulama kullanıcıların yoğun şehir yaşantısı içinde ulaşım kartlarına dolum yapmak için daha az vakit harcamasını, kayıp ya da çalıntı durumunda para kaybetme riskini de azaltmayı hedefliyor.

Bu sistemin tüm Türkiye'de yaygınlaşmasıyla birlikte başka şehirlere seyahat eden kart sahipleri, gittikleri şehirlerdeki sisteme yabancılık çekmeden, ceplerindeki kartı ulaşımda kullanabiliyor.

Nakitsiz toplum ve akıllı şehirler hedefi ile yola çıkan Mastercard dünyadaki büyük şehirlerle eş zamanlı olarak inovatif ürünlerin deneyimlenmesi için çalışmaya devam ediyor.

Yenilikçi teknolojisi, akıllı ve güvenli çözümleriyle dikkat çeken Mastercard, Türkiye'de giderek yaygınlaştırdığı bu sistem ile yoğun şehir yaşantısı içinde vakit kaybının önüne geçerken otopark, müze girişi gibi diğer kamu alanlarında da kullanımı kolaylaştırarak tasarrufa da olanak sağlıyor.