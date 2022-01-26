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Matlı: "Arz güvenliği için enerjide uzun vadeli çözümler üretmeliyiz" - Son Dakika

Matlı: "Arz güvenliği için enerjide uzun vadeli çözümler üretmeliyiz"

26.01.2022 11:41
Matlı: "Arz güvenliği için enerjide uzun vadeli çözümler üretmeliyiz"

İran'ın arıza bildirerek Türkiye'ye doğalgaz iletimini 10 gün süreyle durdurmasının üretimde ciddi sıkıntılara yol açtığını kaydeden Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, üretimin ve ihracatın devamlılığı için enerjide alternatif kaynakların arttırılarak...

İran'ın arıza bildirerek Türkiye'ye doğalgaz iletimini 10 gün süreyle durdurmasının üretimde ciddi sıkıntılara yol açtığını kaydeden Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, üretimin ve ihracatın devamlılığı için enerjide alternatif kaynakların arttırılarak arz güvenliğinin sağlanmasının kritik önem taşıdığını söyledi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, sanayide yaşanan elektrik ve doğalgaz kesintilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin üç büyük doğalgaz tedarikçisinden İran'ın arıza bildirerek 10 gün süreyle doğalgaz akışını kesmesinin ardından, organize sanayi bölgelerine verilen doğalgaz ve elektrikte kısıtlamaya gidilmesinin üretimde çok ciddi sıkıntılara yol açtığını kaydeden Özer Matlı, "Siparişlerin arttığı bir dönemde İran kaynaklı alınan kesinti kararları üretimi ve sanayimizi ciddi manada olumsuz etkilemektedir. Türk iş dünyasının çatı kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak konunun yakın takipçisiyiz. Sektör temsilcilerimiz ilgili bakanlıklarla sürekli istişare ederek, sürecin en az kayıpla atlatılması noktasında yoğun çaba sarf etmektedirler. Temennimiz bu 3 günlük sürenin daha fazla uzamamasıdır" dedi.

"Enerjide alternatif kaynaklar ile arz güvenliği sağlanmalı"

BOTAŞ'ın ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kesinti uygulamasını kaldırdığını hatırlatan Başkan Özer Matlı, "Sanayide bazı sektörlerde planlama yapılarak kısıtlama devam ederken, bozulabilir ürünlerin üretim süreçlerinde kesinti kararlarının kaldırılması bu sektörlerimiz adına memnuniyet verici. Ancak üretimin ve ihracatın geleceği için enerji arz güvenliğinin sağlanması kritik bir önem taşımaktadır. Buna benzer olayların bir daha yaşanmaması için uzun vadeli alternatif çözümler üretilerek yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik destekler arttırılmalı ve sanayinin bu kaynakları yaygın bir şekilde kullanması sağlanmalıdır" diye konuştu. - BURSA

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Doğalgaz, Türkiye, Bursa, İran, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Matlı: 'Arz güvenliği için enerjide uzun vadeli çözümler üretmeliyiz' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Matlı: "Arz güvenliği için enerjide uzun vadeli çözümler üretmeliyiz" - Son Dakika
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