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MATSO Başkanı Güngör: "Dövizdeki düzelmeye bağlı olarak fiyatların güncellenmesi gerekiyor" - Son Dakika

MATSO Başkanı Güngör: "Dövizdeki düzelmeye bağlı olarak fiyatların güncellenmesi gerekiyor"

24.12.2021 11:24
MATSO Başkanı Güngör: "Dövizdeki düzelmeye bağlı olarak fiyatların güncellenmesi gerekiyor"

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, iş dünyasına ve MATSO üyelerine döviz kuruna bağlı artış nedeniyle yükselen fiyatların, döviz kurunda yaşanan düşüş nedeniyle güncelleme çağrısında bulundu.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, iş dünyasına ve MATSO üyelerine döviz kuruna bağlı artış nedeniyle yükselen fiyatların, döviz kurunda yaşanan düşüş nedeniyle güncelleme çağrısında bulundu. Çok hızlı yükselen fiyatların aynı şekilde güncellenmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Güngör, "Döviz fiyatlarında ortaya çıkan hızlı düzeltmeye bağlı olarak, fiyatların da çok hızlı ve etkin bir şekilde güncellenmesi gerekiyor" dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle fiyatlarda çok fazla artış yaşandığını hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik paketlerin ardından düşüşe geçen döviz kurları nedeniyle fiyatlarda güncelleme yapılması çağırısında bulundu.

"Fiyatları güncelleyelim"

Başkan Güngör yaptığı açıklamada, " Döviz kurlarında beklenmedik şekilde hızlı bir yükseliş yaşanmıştı. Döviz kurlarındaki öngörülmeyen bu yükseliş ve buna bağlı risk puanları da eklenerek, bazı kalemlerde döviz artış oranlarının da üzerinde fiyat artışı yaşanmıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik paketlerin ardından böyle bir dönemi geride bıraktık. Manavgat iş dünyasına ve üyelerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Mevcut koşulları kendi işlerimize adapte edip, kurlardaki gerilemeyi dikkate alarak fiyatlarımızı güncelleyelim, revize edelim. Döviz fiyatlarında bu ortaya çıkan hızlı düzeltmeye bağlı olarak, fiyatların da çok hızlı ve etkin bir şekilde güncellenmesi gerekiyor" diye konuştu. - ANTALYA

MATSO Başkanı Güngör: Dövizdeki düzelmeye bağlı olarak fiyatların güncellenmesi gerekiyor

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Manavgat, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi MATSO Başkanı Güngör: 'Dövizdeki düzelmeye bağlı olarak fiyatların güncellenmesi gerekiyor' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: MATSO Başkanı Güngör: "Dövizdeki düzelmeye bağlı olarak fiyatların güncellenmesi gerekiyor" - Son Dakika
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