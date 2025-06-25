MATSO Başkanı\'ndan Ekonomi Vurgusu

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, ekonominin krizlere karşı dirençli hale getirilmesi gerektiğini belirterek, yatırımı, üretimi ve ticareti sürdürülebilir kılacak stratejik adımların atılması gerektiğini söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Sedat Öz Başkanlığında gerçekleştirildi. MATSO toplantı salonundaki toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Toplantının açılışında konuşan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, turizm, ticaret, ihracat ve bölge ekonomisine yönelik çeşitli istatistiki verileri interaktif bir sunumla meclis üyelerine aktardı. Güngör, paylaşılan verilerin, bölgenin ekonomik potansiyelini ortaya koymasının yanı sıra, gelecek yıllara yönelik beklentiler açısından da yol gösterici olduğunu ifade etti.

Güngör'den Orta Doğu gerilimine dikkat

Konuşmasında uluslararası gelişmelere de değinen Başkan Güngör, İsrail- İran arasında yaşanan gerilimin, yalnızca iki ülkeyi değil, tüm bölgeyi ve küresel dengeleri etkileyen önemli bir kriz olduğunu belirtti. Gerilimin ardından sağlanan ateşkesi olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Güngör, bu durumun diplomasiye alan tanıyan önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Güngör, İran'ın enerji geçiş yolları üzerindeki stratejik konumuna ve bölgedeki gelişmelerin petrol ve doğalgaz fiyatlarına doğrudan etkisine dikkat çekerek, bölgesel istikrarın sağlanmasının sadece Orta Doğu için değil, küresel ekonomi ve ticaret açısından da büyük önem taşıdığını dile getirdi.

"Üretimi, yatırımı ve ticareti sürdürülebilir kılacak stratejik adımları atmamız gerekiyor"

İş dünyası olarak bu tür gelişmeleri yalnızca takip etmekle yetinilmemesi gerektiğini vurgulayan Güngör, "Üretimi, yatırımı ve ticareti sürdürülebilir kılacak stratejik adımları atmamız gerekiyor. Çünkü ancak barış ortamında gelişen bir ekonomik düzen mümkündür. Barış, öngörülebilirlik, güven ve istikrar demektir. Bu da yatırımcı ve üretici için en ihtiyaç duyulan zemindir" dedi. Ekonomik belirsizliklerin, finansal piyasalarda dalgalanmalara ve yatırım kararlarında ertelemelere neden olduğuna dikkat çeken Güngör, yapılan ekonomik değerlendirmelerin sadece haziran ayına yönelik değil, aynı zamanda geleceğe dönük stratejik vizyon oluşturma açısından da önem taşıdığını belirtti.

"Uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmış bir ekonomi hedeflemeliyiz"

Konuşmasının devamında, ekonomik büyümenin yalnızca sayısal göstergelerle değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Güngör, bu büyümenin aynı zamanda kapsayıcılık, dayanıklılık ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde ele alınmasının önemine dikkat çekti. Güngör, "İş dünyasının temsilcileri olarak, güçlü bir üretim altyapısına sahip, dışa bağımlılığı azaltılmış, ekonomik krizlere karşı daha dirençli, yüksek katma değerli ürünler üreterek uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmış bir ekonomi hedeflemeliyiz. Bu hedefe ulaşmanın yolu ise inovasyona dayalı üretim modelleri, dijitalleşme, yeşil dönüşüm süreçleri ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesinden geçmektedir" ifadelerini kullandı.

"Sadece bugünü değil, yarını da inşa edecek vizyonla hareket etmeye devam edeceğiz"

Başkan Güngör, sözlerini şöyle tamamladı:

"Barış sadece bir diplomatik kazanım değil, aynı zamanda ekonomik refahın ve toplumsal huzurun da temelidir. Bu bilinçle, sadece bugünü değil, yarını da inşa edecek vizyonla hareket etmeye devam edeceğiz." - ANTALYA