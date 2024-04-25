MATSO Başkanı: Turizmciye finansal destek paketi gerekiyor - Son Dakika
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Ekonomi

MATSO Başkanı: Turizmciye finansal destek paketi gerekiyor

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin nakit döngüsünde sıkıntı yaşadığını belirterek turizmciye yönelik finansa erişim destek paketi düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Güngör, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mal temininde zorlandığını ve devlet tarafından çıkarılacak bir destek paketinin işletmeleri rahatlatacağını ve turizm girdilerinde artış sağlayacağını ifade etti. Ayrıca, turizmde ara ticaret yapan işletmelere özel bir destek paketi çıkarılması gerektiğini vurguladı.

25.04.2024 10:33
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MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin nakit döngüsünde sıkıntı yaşadığını belirterek turizmciye yönelik finansa erişim destek paketi düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör, turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yaşadığı nakit döngüsündeki daralma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde yaşanan ekonomik daralma nedeniyle mal temininde zorlanıldığını kaydeden Başkan Güngör, "Bu yıl turizm sezonu çok iyi başladı. Turizm tesislerimizin doluluk oranı çok yüksek. Ülkemize ve bölgemize gelen turist sayısında rekor artış bekliyoruz" dedi.

2024 turizm sezonun yoğun bir şekilde başlamasına rağmen turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin para arzında yaşadıkları sıkıntıdan dolayı mal almakta zorlandıklarını belirten Başkan Güngör, "Bu işletmelerimize devletimiz tarafından can suyu olabilecek bir destek paketinin çıkarılmasını gerekmektedir. Orta ölçekli işletmeler göz ardı edilmemelidir. Devletimiz tarafından çıkaracak destek paketi işletmelerimizi rahatlatacak ve turizm girdilerinde belirgin artış sağlanacaktır" diye konuştu.

"Turizmde ara ticaret yapan işletmeler kollanmalıdır"

Turizmde ara ticaret yapan işletimlerin ülke ekonomisine sağladığı katkının önemine vurgu yapan Başkan Güngör şunları söyledi:

" Türkiye'nin iç piyasada yaptığı birçok üretim turizm işletmeleri tarafından tüketilmektedir. Bu işletmelerdeki performans düşüklüğü iç piyasadaki üreticileri olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle turizm sektöründe özellikle ara ticaret yapan işletmelere can suyu olabilecek özel bir destek paketi çıkartılmalıdır. Bu şekilde hem iç piyasadaki üretim desteklenmiş olacak hem de turizmden ciddi döviz girdisi sağlanacaktır."

Yeni sezonda konaklama alanında eldeki verilerin oldukça olumlu göründüğünü kaydeden Başkan Güngör, "Nakit döngüsündeki daralma nedeniyle yaşanan olumsuzluklar giderilirse son yılların en verimli sezonunu yaşayacağız" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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