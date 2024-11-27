MATSO Kasım Toplantısı: 2025 Turist Artışı Beklentisi

Ekonomi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) kasım ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Seydi Tahsin Güngör, turizm paydaşları ile yaptıkları görüşmelerde 2025 yılında turist sayısında yüzde 5 ile 10 arasında artış beklendiğini söyledi.

Türkiye'nin 2024 yılının ocak ve ekim ayları arasında 55 milyon turist ağırladığına dikkati çeken Güngör, geçen yıla göre yüzde 9 artış yaşandığını kaydetti.

Güngör, Manavgat'ta bu yıl şu ana kadar 5 milyon 323 bin turist geldiği bilgisini verdi.

Güngör, yapay zekanın turizme entegre ederek turizmdeki çeşitliliğin sürdürülebilirlik teknoloji ile desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Bu entegre ile turist memnuniyetini arttırabiliriz. Ülke ve bölge olarak çeşitlenmiş sürdürülebilir bir turizm için çaba göstermemiz gerekiyor. 12 aya yayılmış nitelikli ve sürdürülebilir bir turizm için çalışmalıyız." dedi.