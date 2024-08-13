MATSO, Manavgat\'ta geleceğin iş gücü projesini hayata geçiriyor

Ekonomi

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, sektörlerdeki teknik eleman açığına çözüm üretmek amacıyla MATSO, Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ile geleceğin iş gücü projesini oluşturduklarını söyledi. Güngör, "Bölgemizde ihtiyaç duyulan teknik elemanı yetiştirmeliyiz" dedi.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle kentte yaşanan ara eleman sorununa çözüm üretmek amacıyla 'MATSO Geleceğin İş Gücü Projesi'ni hayata geçiriliyor. Projenin MATSO Hizmet Binası'ndaki lansman toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya, MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, TÜLOMSAŞ Eski Genel Müdürü Hayri Avcı, Manavgat Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Usta, MATSO Başkan Yardımcıları Anıl Bahar ve Ali Özen, Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şenay Günay ve MATSO üyeleri katıldı.

"Meslek lisesi memleket meselesi diyerek projeyi hayata geçiriyoruz"

Toplantının açılışında bir konuşma yapan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri'nin önemine vurgu yaparak bu okullarda eskisi kadar teknik eleman yetişmediğini söyledi. Meslek liselerinin memleket meselesi olduğunu vurgulayan Başkan Güngör, "Biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz (TOBB) ve ona bağlı Odalar olarak meslek liselerine ve bu okullardan yetişmiş personellere çok önem veriyoruz. MATSO olarak paydaşlarımızla birlikte bu projeyi hayata geçirerek kentimizde yetişmek teknik personel sıkıntısına bir nebzede olsa çözüm olmaya çalışıyoruz" dedi.

"Okulun fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor"

Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin fiziki şartlarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Güngör, "Okulda bulunan atölye ve donanımlar 40-45 yıl önceden kalma şartlarda çalışıyor. Okulun fiziki şartlarında iyileştirme yaparak piyasadaki ihtiyaca göre yeni bölümleri açarak, sektörlerin ihtiyaç duyduğu teknik elemanları yetiştirip istihdama kazandırılması gerekiyor. Biz MATSO olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. Öğrenciler ve velileri tarafından okulun daha fazla tercih edilmesi için teşvik edici çalışmaların yapılması gerekiyor. Üyelerimiz ile işverenlerin teknik personel konusunda yaşadıkları sorunların önüne geçilmesi amacıyla hazırladığımız projemizin Yürütme Kurulu'nu oluşturularak çalışmalara başladık" dedi.

"İlk defa meslek liselerine olan ilginin arttığını görüyoruz"

Manavgat Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Usta ise yaptığı konuşmada bu yıl ilk defa meslek liselerine olan ilginin arttığını ve tercih dönemlerinde daha fazla öğrenci tarafından sorulduğunu belirterek bu okulların değerinin bilinmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Bu projenin kendilerini umutlandırdığını vurgulayan Usta, "Bu proje ile hep birlikte güzel işler yapacağımızı umut ediyorum" diye konuştu.

Manavgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şenay Günay ise okul ile ilgili bir sunum yaparak okulun fiziki durumu, atölyeleri ve donanımı ile ilgili bilgiler verdi.

TÜLOMSAŞ Eski Genel Müdürü Hayri Avcı ise proje ile ilgili bilgiler vererek sunum yaptı. İnsana yapılan yatırımın önemine işaret eden Avcı, son yıllarda işletmelerin hayatlarını devam ettirebilmesi için yüzde 60 insan kaynaklarına ihtiyaç olduğunu belirtti. Emekli olduktan sonra Manavgat'a döndüğünde iş dünyasının en çok insan kaynağı sorunlarından bahsettiğini anlatan Avcı, "Manavgat olarak işletmelerimizin ayakta kalabilmesi için insana daha fazla yatırım yapmalıyız. Bizde MATSO'nun öncülüğünde, Okul ve iş dünyamızın iş birliği ile daha önce benzerleri başarılı olan bir projeyi hayata geçirip çalışmalara başlıyoruz. Proje ile güzel işlere imza atacağımızı umut ediyor, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Toplantıda söz alan katılımcılar sektörlerinde yaşadıkları ara elaman konusu ile bilgiler verdiler.

Toplantıda Yürütme Kurulu oluşturularak çalışmalara başladı. Yürütme Kurulunca proje kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine burslar verilmesinin teşvik edici olacağı ele alındı. Öğrencilerin okul dışında saha çalışması yaparak mesleklerinde başarılı olmaları ve okulların daha cazip hale gelmesi için yapılması gerekenler konuşuldu.

Çalışmaların şekillenmesinin ardından önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle paydaşlar tarafından protokol imzalanacak. - ANTALYA