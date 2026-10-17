MATSO Manavgat'ta zeytinyağı üreticileriyle toplandı, 2026'da 3 bin ton bekleniyor - Son Dakika
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MATSO Manavgat'ta zeytinyağı üreticileriyle toplandı, 2026'da 3 bin ton bekleniyor

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MATSO Manavgat\'ta zeytinyağı üreticileriyle toplandı, 2026\'da 3 bin ton bekleniyor
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MATSO, yeni dönemin ilk zeytinyağı sektör istişare toplantısını Manavgat'ta üreticiler ve fabrika yöneticileriyle yaptı. Toplantıda 2025'te bin 53 tona gerileyen üretimin 2026'da yaklaşık 3 bin tona çıkması öngörüldü; enerji ve işçilik maliyetleri ele alındı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), yeni dönemin ilk sektör istişare toplantısını zeytinyağı üreticileriyle gerçekleştirdi. Toplantıda sektörün mevcut durumu, üretim beklentileri, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

MATSO, yeni dönemin ilk sektör istişare toplantısını Yönetim Kurulu Başkanı Önem Gök başkanlığında, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ve ilçede faaliyet gösteren zeytinyağı fabrikalarının yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Toplantıda sektörün mevcut durumu, üretim beklentileri, maliyetler ve çözüm önerileri ele alındı.

"Bu yıl zeytinyağında umut verici bir yıl olmasını bekliyoruz"

Zeytinyağı üretiminin Manavgat'ın tarımsal zenginliğinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Gök, ilçede 2024 yılında yaklaşık bin 443 ton olan zeytinyağı üretiminin 2025 yılında bin 53 tona gerilediğini kaydetti.

2026 yılı için yaklaşık 3 bin ton zeytinyağı üretiminin öngörüldüğünü ifade eden Gök, üretim beklentilerinin sektör açısından umut verici olduğunu söyledi.

"Yerel üretimin katma değeri artırılmalı"

Üretim artışının yanı sıra üreticilerin emeklerinin karşılığını almasının ve işletmelerin sürdürülebilirliğinin önemine dikkat çeken Gök; enerji ve işçilik maliyetleri, hammadde temini, sıkım ücretleri ile üretim atıklarının yönetiminin sektörün öne çıkan sorunları arasında yer aldığını belirtti.

Yerel zeytinyağının bölge işletmelerinde daha fazla kullanılmasının önemini vurgulayan Gök, üretimin yanı sıra ürünlerin katma değerini artırmaya yönelik çalışmalara da ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıda sektör temsilcileri sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaşırken Gök, MATSO'nun imkanları dahilinde çözüm üretmek için çalışacaklarını, ilgili kurumların sorumluluğundaki konuların ise takipçisi olacaklarını belirterek sektör temsilcilerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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