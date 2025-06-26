Maxion İnci Eğitim Merkezi 17 Mezun Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Maxion İnci Eğitim Merkezi 17 Mezun Verdi

26.06.2025 15:18
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Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi'nde 17 öğrenci mezun oldu, iki kız öğrenci de diploma aldı.

Maxion İnci Jant Grubu'nun Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İnci Vakfı işbirliğiyle 2017'de Manisa'da hayata geçirdiği Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi, 2024-2025 eğitim dönemini tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomotiv yan sanayi sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan Maxion İnci Alüminyum tesisinde faaliyetlerini sürdüren merkez, bu yıl 17 öğrencisini daha mezun ederken, ilk kez 2 kız öğrenci de diploma almaya hak kazandı.

Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi'nde dört yıllık eğitim programı kapsamında öğrenciler, haftanın bir günü teorik eğitim, dört günü ise atölye çalışmaları ve pratik uygulamalarla eğitim görüyor.

Program süresince öğrenciler, ikinci sınıftan itibaren Maxion İnci Jant Grubu tesislerindeki farklı departmanlarda da görev alarak teorik bilgilerini sahada uygulama imkanı buluyor.

Maxion İnci Jant Grubu Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenciler, CNC operatörlüğü başta olmak üzere bilgisayarlı makine imalat ve makine bakım onarım branşlarında eğitim alıyor.

İnci Vakfı'nın da katkısıyla eğitim müfredatı kapsamında yabancı dil, kişisel gelişim, genel sağlık ve farkındalık atölyeleri gibi destekleyici eğitimlerle de öğrencilerin iş yaşamına çok yönlü hazırlanmaları sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maxion İnci Jant Grubu Ortak Fonksiyonlar Direktörü Gülçin Tekin, İnci Vakfı'nın da desteğiyle gençleri meslek sahibi yapmanın ve istihdam yaratarak nitelikli iş gücüne katkıda bulunmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Yunusemre Mesleki Eğitim Merkezi, yalnızca genç bireylerin meslek sahibi olmasına katkı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda sanayinin nitelikli ara kademe çalışan ihtiyacına sürdürülebilir bir çözüm sunduğuna dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Eğitimde fırsat eşitliği vizyonumuz doğrultusunda, tüm öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratikle harmanlayarak üretim süreçlerinde gerçek deneyim kazanmalarını sağlıyoruz. Kadın istihdamını artırma hedefimiz kapsamında bu yıl mezun olan iki kız öğrencimiz bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Her bir öğrencimizin mezuniyeti, ülkemizin sanayi gücüne yapılan kıymetli bir yatırım anlamı taşıyor. Mezunlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA

Yunusemre, Ekonomi, Eğitim, Maxion, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Maxion İnci Eğitim Merkezi 17 Mezun Verdi - Son Dakika

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