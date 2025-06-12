Maxion İnci Jant Grubu'ndan Yenilikçi Jant Çözümleri

Maxion Wheels ile İnci Holding ortaklığında faaliyet gösteren Maxion İnci Jant Grubu, Automechanika Fuarı 2025'te binek, hafif ticari ve ağır vasıta araçlar için geliştirdiği yenilikçi ve sürdürülebilir jant çözümlerini sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Maxion İnci Jant Grubu, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Automechanika Fuarı 2025'na katıldı.

Manisa'daki beş fabrikasında yıllık 13 milyon adetlik üretim kapasitesiyle Maxion İnci Jant Grubu, fuarda üretimine başlayacakları yeni dövme alüminyum kamyon jantının prototipini de ziyaretçilerle buluşturdu.

Yıl sonunda, Manisa'da inşa edilen yeni fabrikasında üretilecek dövme alüminyum jant, Maxion İnci Jant Grubu'nun sektördeki ürün gamını tamamlayarak ağır vasıtalar için de en hafif ve çevreci çözümleri sunmasını sağlayacak.

Fuarda elektrikli araçlara özel olarak geliştirilen yeni nesil jantlar da ön plana çıkıyor. Hafifliği, aerodinamik yapısı ve yüksek mukavemetiyle öne çıkan bu jantlar, elektrikli araçların menzilini artırırken taşıma kapasitesini de yükseltiyor. Bu teknoloji sayesinde, araç başına yaklaşık 250 kilograma kadar ağırlık tasarrufu elde ediliyor.

Fuarda sergilenecek diğer önemli ürünler arasında 24 inç iç lastiksiz çelik kamyon jantları, zorlu yol ve iklim koşullarına dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Bu jantlar, 6 bin kilograma kadar taşıma kapasitesi ve 6 kilogramdan fazla ağırlık azaltımı ile güç ve verimliliği bir arada sunuyor.

Şirketin endüstriyel jant çözümleri de fuarda ziyaretçilerle buluşuyor. Forklift, inşaat vinci, ağır yük römorkları ve yer destek ekipmanları için geliştirilen bu jantlar, yüksek dayanıklılığı ve performansıyla öne çıkıyor.

Fuarda ayrıca elektrikli ve askeri araçlar için özel olarak geliştirilen jantlar da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Togg'dan Tesla'ya kadar birçok elektrikli araç üreticisinin çözüm ortağı olan Maxion İnci Jant Grubu, geleceğin mobilite ihtiyaçlarını bugünden karşılayan tasarımlarıyla dikkati çekiyor.

"Geleceğin taşımacılığına yön verecek jant teknolojilerimizi sektörle buluşturuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maxion Wheels Türkiye ve Avrupa Ticari Jantlar Satış Direktörü İshak Şikar, fuarın, kendileri için yenilikçi ürünlerini ve sürdürülebilir çözümlerini global ölçekte tanıtmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Şikar, "Maxion İnci Jant Grubu olarak bu küresel platformda geleceğin taşımacılığına yön verecek jant teknolojilerimizi sektörle buluşturuyoruz. Hafiflik, dayanıklılık ve sürdürülebilirliği bir arada sunan çözümlerimizle müşterilerimize hem çevresel hem ekonomik fayda sağlıyoruz. Yeni nesil jant teknolojilerimizle sektördeki lider konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şikar, 6. fabrikalarında üretimine başlayacakları dövme alüminyum jant teknolojisinin hafiflik, dayanıklılık ve performans açısından önemli avantajlar sağlayacağını vurgulayarak, "Yeni dövme alüminyum jantlarımız sadece pazar lideri kamyon jantı portföyümüzü tamamlamakla kalmayacak, aynı zamanda ticari araç müşterilerimiz için güçlü ve güvenilir bir ortak olarak konumumuzu sağlamlaştıracak." değerlendirmesinde bulundu.