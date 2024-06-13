Mayıs Ayında Konut Satışları Yüzde 2,4 Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Mayıs Ayında Konut Satışları Yüzde 2,4 Azaldı

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde mayıs ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu. İpotekli konut satışları yüzde 63,9 azalırken, diğer konut satışları yüzde 17,3 arttı. İlk el konut satışları ise yüzde 3,3 artış gösterdi. Yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 34,8 azaldı.

13.06.2024 11:16
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında yurt genelindeki konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2024 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller, 18 bin 814 ile İstanbul, 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile Antalya olurken; en az olduğu iller 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari oldu. Konut satışları ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalışla 465 bin 761 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞI AZALDI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63,9 azalış göstererek 9 bin 909 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 9 olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58,7 azalışla 44 bin 602 oldu. Mayıs ayındaki ipotekli satışların 2 bin 316'sı; ocak-mayıs dönemindeki ipotekli satışların ise 10 bin 629'u ilk el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde diğer konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,3 artarak 100 bin 679 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 91 olarak gerçekleşti. Ocak-mayıs döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 artışla 421 bin 159 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 35 BİN 558

Mayıs ayında ilk el konut satış sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarak 35 bin 558 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32,2 oldu. İlk el konut satışları ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 artışla 147 bin 899 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalış göstererek 75 bin 30 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 67,8 oldu. İkinci el konut satışları ocak-mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 azalışla 317 bin 862 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 2 BİN 64 BİN KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,8 azalarak 2 bin 64 oldu. Mayıs ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,9 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 797 ile Antalya, 668 ile İstanbul ve 164 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,8 azalarak 9 bin 21 oldu. Mayıs ayında ülke uyruklarına göre, en fazla konut satışı sırasıyla 437 ile Rusya Federasyonu, 207 ile İran ve 171 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Mayıs Ayında Konut Satışları Yüzde 2,4 Azaldı - Son Dakika

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