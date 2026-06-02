Mayıs Enflasyon Verileri 5 Haziran'da Açıklanacak

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) normal takvime göre 3 Haziran'da açıklaması beklenen mayıs ayı enflasyon verileri, bu yıl 5 Haziran'da kamuoyuyla paylaşılacak.

TÜİK'in mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanma tarihindeki değişikliğin, Kurban Bayramı nedeniyle uygulanan 9 günlük tatil takviminden kaynaklandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, bayram tatili nedeniyle veri toplama sürecinin ardından elde edilen verilerin değerlendirilmesine bu hafta başlandı. Bu nedenle, TÜİK'in mayıs ayı enflasyon rakamlarını 3 Haziran yerine 5 Haziran Cuma günü açıklayacağı bildirildi.

Böylece mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri ve yıllık enflasyon oranı 5 Haziran'da açıklanmış olacak.