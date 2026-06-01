Mayıs Enflasyonu Beklentisi

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - TEPAV Merkez Direktörü, Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), mayıs ayı TÜFE artışını yüzde 1,53 olarak açıkladığını belirterek, "Dönemsel sapma ve sapmaların ortalaması üzerinden baktığımızda TÜİK'in mayıs ayı enflasyonun yüzde 1,40 ile yüzde 1,93 arasında çıkması muhtemel görülüyor. Eğer TÜİK mayıs enflasyonunu 1,93 açıklarsa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin mayıs sonu itibarıyla yüzde 16,83, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 12,64 oranında artışı kesinleşmiş olacak" dedi.

Yılmaz, ANKA Haber ajansı'na yaptığı açıklamada, mayıs ayı İTO TÜFE artışının 1,53 olduğuna dikkati çekerek, İTO verilerine göre ilk beş aylık enflasyonun yüzde 17,76 olduğunu söyledi.

GÖZLER ÇARŞAMBA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını 3 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak. Yılmaz, geleneksel olarak TÜİK'in, İTO rakamlarının altında enflasyon verileri açıkladığını vurgulayarak, "Son 28 aylık dönemde (Ocak 2024-Nisan 2026) 21 ay TÜİK İTO'nun altında açıklamış, 7 ayda TÜİK İTO'nun üzerinde enflasyon verisi açıklamış. Diğer bir dikkatİ çeken unsur ise TÜİK'in düşük açıkladığı aylarda sapmalar çok daha yüksek seviyede. Dolayısıyla genel eğilim olarak TÜİK aylık enflasyonu daha düşük açıklamakta, düşük açıkladığı dönemlerde de yüksek açıkladığı dönemlere göre sapma seviyesi daha yüksek çıkmakta" diye konuştu.

EMEKLİ VE MEMURLARIN İLK 5 AYLIK ZAMLARI

Dönemsel sapma ve sapmaların ortalaması üzerinden bir hesap yapan Yılmaz, "Buna göre mayıs ayı enflasyonun yüzde 1,40-1,93 arasında çıkması muhtemel görülüyor. Eğer TÜİK mayıs enflasyonunu 1,93 açıklarsa SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin mayıs sonu itibarıyla yüzde 16,83, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 12,64 oranında artışı kesinleşmiş olacak. Haziran ayı enflasyon rakamları eklendiğinde bu oranlar daha da yukarıya çıkacaktır. Haziran ayı enflasyonuyla birlikte emekli ve memurların yılın ikinci yarısında alacağı zamlar da belli olacak. Ama her halükarda TÜİK verileri toplamda İTO artışının altında kalmaktadır" dedi.