Mayıs\'ta Ekonomik Güven Endeksi Artış Gösterdi

Ekonomik güven endeksi Nisan ayında 96,6 iken, Mayıs ayında yüzde 0,05 oranında artarak 96,7 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 84,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 98,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 111,2 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 88,4 değerini aldı. - ERZİNCAN