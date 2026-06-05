Mayıs'ta Enflasyon Raporu: Fiyatlar Yükseldi, Sebzeler Düştü - Son Dakika
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Mayıs'ta Enflasyon Raporu: Fiyatlar Yükseldi, Sebzeler Düştü

05.06.2026 11:28
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Mayıs enflasyonunda hava yolu taşımacılığı %15,65 artarken, meyvesi yenen sebzeler %22,21 ucuzladı.

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre, geçen ay yüzde 15,65 fiyat artışı görülen hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı en fazla pahalanan ürün olurken, en fazla ucuzlayan ise yüzde 22,21 azalışla meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş ürünler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki değişim Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,24 artış olarak gerçekleşti.

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla söz konusu ayda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Mayıs ayında en fazla fiyat artışı yüzde 15,65 ile hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığında yaşandı. En çok ucuzlayan ise yüzde 22,21 ile meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş ürünler oldu.

En fazla fiyat artışı yaşanan bazı ürünler; erkek ve erkek çocuk giysileri yüzde 14,88, hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı yüzde 14,29, diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin vb.) yüzde 13,97, kadın ve kız çocuk giysileri yüzde 13,05, yağlar yüzde 9,53, tuz, çeşniler ve soslar yüzde 8,66 oldu.

En çok ucuzlayan bazı ürünler; yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş yüzde 19,97, yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, taze veya soğutulmuş yüzde 15,54, motorin (mazot) yüzde 7,70, diğer küçük ev aletleri yüzde 3,78, çikolata, kakao, kakao bazlı gıda ürünleri yüzde 3,14, kahvaltılık tahıl ürünleri yüzde 2,96 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayıs'ta Enflasyon Raporu: Fiyatlar Yükseldi, Sebzeler Düştü - Son Dakika

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