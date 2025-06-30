Mayıs'ta İstihdam 32,5 Milyon Kişiye Çıktı

Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, mayısta aylık bazda 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bin oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, mayısta bir önceki aya göre 100 bin kişi yükselerek 32 milyon 519 bine çıktı. İstihdam oranı da 0,1 puan artarak yüzde 49 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 66,3 iken, kadınlarda yüzde 32,2 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü mayısta bir önceki aya göre 31 bin kişi artarak 35 milyon 491 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı da değişim göstermeyerek yüzde 53,5 olarak belirlendi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,9 iken, kadınlarda yüzde 36,5 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, mayısta bir önceki aya göre 0,6 saat artışla 42,7 saat oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, mayısta aylık bazda 1,1 puan azalarak yüzde 31 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,7 iken, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.

Mayıs ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 66.330 32.810 33.519 İş gücü (bin kişi) 35.491 23.255 12.236 İstihdam (bin kişi) 32.519 21.739 10.780 İşsiz (bin kişi) 2.972 1.516 1.456 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.839 9.555 21.283 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 53,5 70,9 36,5 İstihdam oranı (yüzde) 49 66,3 32,2 İşsizlik oranı (yüzde) 8,4 6,5 11,9 Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 15,4 11 23,5 (Bitti) (Bitti)

Kaynak: AA