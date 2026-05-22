İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta geçen aya göre 0,4 puan artarak yüzde 74,2'ye yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.
Buna göre, mayısta imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1966 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi.
İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise nisanda yüzde 73,8 seviyesindeyken, mayısta 0,4 puan artışla yüzde 74,2'ye çıktı.
Türkiye'de 2025 ve 2026 yıllarında aylar itibarıyla kapasite kullanım oranları (yüzde) şöyle:
|Aylar/Yıl
|2025
|2026
|Ocak
|74,6
|74,1
|Şubat
|74,5
|73,5
|Mart
|74,4
|73,3
|Nisan
|74,3
|73,8
|Mayıs
|75,0
|74,2
|Haziran
|74,6
|Temmuz
|74,2
|Ağustos
|73,5
|Eylül
|74,0
|Ekim
|74,2
|Kasım
|74,4
|Aralık
|74,4
Son Dakika › Ekonomi › Mayıs'ta Kapasite Kullanım Oranı Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?