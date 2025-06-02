Mayıs'ta Kayısı Fiyatı Yüzde 48,11 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Mayıs'ta Kayısı Fiyatı Yüzde 48,11 Arttı

02.06.2025 11:03
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İstanbul'da kayısı fiyatı Mayıs'ta en fazla artış yaşarken, sivri biber en çok ucuzlayan ürün oldu.

İstanbul'da Mayıs ayında kayısı yüzde 48,11 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Sivri biber ise yüzde 44,86 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 179 adet ürünün fiyatında artış izlenirken 45 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

Mayıs ayında kayısı fiyatı yüzde 48,11 arttı

2025 Mayıs ayında Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcamaları grubunda yer alan kayısı yüzde 48,11 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları şöyle; Ulaştırma Harcamaları grubunda yer alan şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 47,98, Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yer alan limon yüzde 18,55, fındık içi yüzde 15,75, Çeşitli Mal ve Hizmetler grubunda yer alan saat yüzde 15,65, Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda yer alan oyuncak yüzde 13,73, Çeşitli Mal ve Hizmetler grubunda yer alan makyaj malzemeleri yüzde 11,03, Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yer alan Antep fıstığı yüzde 10,74, bebek maması yüzde 10,46, Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda yer alan tablet yüzde 10,42, Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yer alan simit yüzde 10,38, elma yüzde 10,28, portakal yüzde 9,89, karışık kuruyemiş yüzde 9,40, Çeşitli Mal ve Hizmetler grubunda yer alan ağız ve diş bakım ürünleri yüzde 9,17 artış gösterdi.

Mayıs ayında sivri biber yüzde 44,86 ucuzladı

2025 Mayıs ayında Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda yer alan sivri biber yüzde 44,86 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları şöyle; Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda yer alan çarliston biber yüzde 44,01, salatalık yüzde 42,09, taze fasulye yüzde 39,89, patlıcan yüzde 37,40, dolmalık biber yüzde 35,09, kabak yüzde 29,07, kuru soğan yüzde 20,25, yeşil soğan yüzde 17,05, yumurta yüzde 14,78, domates yüzde 13,92, sarımsak yüzde 12,09, roka yüzde 5,58, kıvırcık yüzde 4,38, çilek yüzde 3,33 gerileme gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayıs'ta Kayısı Fiyatı Yüzde 48,11 Arttı - Son Dakika

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