Kıyı balıkçılarına Mayıs ayında hamsi sürprizi - Son Dakika
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Kıyı balıkçılarına Mayıs ayında hamsi sürprizi

13.05.2022 12:12

Kıyı balıkçılarına Mayıs ayında hamsi sürprizi Kıyı balıkçıların ağlarına takılan hamsi kilosu 60 TL'den alıcı buluyor Büyük tekneler için 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından Karadeniz'e açılan kıyı balıkçıları aralarında hamsi olmak üzere avladıkları çeşit balıklarla tezgahları renklendirdi.

Kıyı balıkçılarına Mayıs ayında hamsi sürprizi

Kıyı balıkçıların ağlarına takılan hamsi kilosu 60 TL'den alıcı buluyor

TRABZON - Büyük tekneler için 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından Karadeniz'e açılan kıyı balıkçıları aralarında hamsi olmak üzere avladıkları çeşit balıklarla tezgahları renklendirdi.

Trabzon'da kıyı balıkçıların ağlarına takılan hamsi kilosu 60 TL'den satılırken, özellikle Mayıs ayının ortalarına doğru görünen hamsi şaşırttı. Trabzon balık halinde hamsinin yanı sıra 6 kiloluk kalkan balığını görenler şaşkınlık yaşarken, diğer balık çeşitlerinin de bol olması balıkçıların yüzünü güldürdü.

Hamsiyi gören şaşırıyor

Balıkçılardan Ahmet Çoğalmış, Trabzon'da kıyı balıkçıların ağlarına takılan hamsiyi kilosunu 60 TL'den sattıklarını belirterek yaklaşık 2 aylık aranın ardından tezgahlarda ilk kez bu kadar farklı balık çeşidinin yer aldığını söyledi. Mayıs ayında tezgahta yer alan taze hamsinin müşterileri şaşırttığını belirten Çoğalmış "15 Nisan'da büyük tekneler için başlayan av yasağının ardından şu an kıyı balıkçıların getirdiği barbun, istavrit ve mezgit tek dük az da olsa avladıkları hamsiyi satıyoruz. Kıyı balıkçıları denize atıkları ağlara 5-10 kilo kadar hamsi takılıyor. Bu dönemlerde hamsinin olması pek normal olan bir durum değil ancak az da olsa kıyı balıkçıların ağlarına takılıyor kilosunu 60 TL'den satıyoruz. Yaklaşık iki ay üzerinde ilk kez tezgahlarımız renklendi. Vatandaşlar tezgahta taze hamsiyi görünce şaşırıyor, şoklu hamsi diye tepki gösterenler bile oluyor. Vatandaş genelde 15 Nisan'dan sonra hamsiyi yasak biliyor ancak kıyı balıkçılarına serbest olduğu için az da olsa ağlarına takılıyor" dedi.

Kalkan balığı 2 bin TL alıcısını bekliyor

Balıkçılardan Mehmet Can Örseloğlu, tezgahta yer alan 6 kiloluk kalkan balığının 2 bin TL'ye alıcısı beklediğini ifade ederek "Nisan 15 itibariyle büyük tekneler için av yasağı başladı. Şu an kıyı balıkçıların getirdiği balıkları satıyoruz. Bu sıralar balık bol diyebiliriz ancak bu bolluk ne kadar daha sürer görmek lazım Günlük taze balık vatandaşlara sunmaya devam ediyoruz. Tezgahlarımızı genelde istavrit, barbun, mezgit, kalkan, yeşil izmarit, çupra, levrek, somon, alabalık olmak üzere onun üzerinde balık çeşidimiz var. Dolayısıyla şu an denizin bolluk dönemi diyebiliriz. Fiyatlar günden güne arz ve talebe göre değişiyor. Barbun 60 TL, istavrit 40 TL, mezgit 70-120 TL, somon 50-60 TL, alabalık 50 TL, kalkan 350 TL, levrek 100 TL, çupra 90 TL. Kalkan Balığı Trabzon'da avlandı fazla miktarda yok. Tezgahlarımızda 1-2 tane bulunduruyoruz. Tezgahtaki kalkan 6 kilo geliyor. Kilosu 350 TL toplam fiyatı 2 bin 100 TL, alıcı olursa 2 bin TL'ye satabiliriz" şeklinde konuştu.

Kıyı balıkçılarına Mayıs ayında hamsi sürprizi
Kıyı balıkçılarına Mayıs ayında hamsi sürprizi
Kıyı balıkçılarına Mayıs ayında hamsi sürprizi
Kıyı balıkçılarına Mayıs ayında hamsi sürprizi
Kıyı balıkçılarına Mayıs ayında hamsi sürprizi
Kıyı balıkçılarına Mayıs ayında hamsi sürprizi
Kıyı balıkçılarına Mayıs ayında hamsi sürprizi
Kıyı balıkçılarına Mayıs ayında hamsi sürprizi
Kıyı balıkçılarına Mayıs ayında hamsi sürprizi
Kıyı balıkçılarına Mayıs ayında hamsi sürprizi
Kıyı balıkçılarına Mayıs ayında hamsi sürprizi
Kıyı balıkçılarına Mayıs ayında hamsi sürprizi

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kıyı balıkçılarına Mayıs ayında hamsi sürprizi - Son Dakika


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