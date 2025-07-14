Mayıs\'ta Süt Toplama ve Üretimde Değişiklikler

Mayıs ayında ticari süt işletmelerince 999 bin 348 ton inek sütü toplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 999 bin 348 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 azaldı, Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttı.

Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 2,3 arttı, yoğurt üretimi yüzde 7,8 arttı, içme sütü üretimi yüzde 8,8 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 22,6 arttı. Ocak-Mayıs döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,2 arttı, yoğurt üretimi yüzde 4 arttı, içme sütü üretimi yüzde 3,8 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 9,9 arttı.

Bir önceki ay 981 bin 30 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında yüzde 1,9 oranında artarak 999 bin 348 ton oldu.

Bir önceki ay 142 bin 948 ton olan içme sütü üretimi Mayıs ayında yüzde 8,2 oranında azalarak 131 bin 232 ton olarak gerçekleşti. - BAYBURT