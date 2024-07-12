Mayısta Ücretli Çalışan Sayısı Yüzde 4,3 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Mayısta Ücretli Çalışan Sayısı Yüzde 4,3 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre, mayıs ayında ücretli çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 artış gösterdi. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerindeki ücretli çalışan sayısı ise yıllık bazda yüzde 0,6, yüzde 11,1 ve yüzde 5,1 arttı. Aylık bazda ise toplam ücretli çalışan sayısı yüzde 0,7 artış gösterdi.

12.07.2024 10:27
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Ücretli çalışan sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı mayısta yıllık bazda yüzde 4,3 artışla 15 milyon 669 bin 792 kişiye yükseldi. Bu sayı geçen yıl mayısta 15 milyon 30 bin 866 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında, mayısta ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6, inşaat sektöründe yüzde 11,1 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 5,1 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık bazda yüzde 0,7 yükseldi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı mayısta aylık bazda yüzde 0,7 arttı.

Alt detaylarına bakıldığında, mayısta ücretli çalışanlarda aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,5, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 artış görüldü.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mayısta Ücretli Çalışan Sayısı Yüzde 4,3 Arttı - Son Dakika

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