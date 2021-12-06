Mazars Denge Online STK Panayırı başladı

Mazars Denge, Online STK Panayırı başladığını duyurdu. 10 Aralık'a kadar sürecek projeye, farklı konularda çalışan birçok STK katıldı.

Vergi, muhasebe, denetim ve danışmanlık firması Mazars Denge'nin müşterileri ve çalışanları için düzenlediği online STK panayırı bugün başladı. 10 Aralık'a kadar devam edecek online STK panayırına farklı konularda çalışan STK'lar katıldı. Çalışanlarına her yıl 2 günlük sosyal sorumluluk izni vererek paydaşlarını sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya teşvik eden şirketin yayımladığı açıklamada, Global Compact imzacısı olarak yaptığı işlerin tümünde paydaşlarına karşı bir sorumluluğu olduğunu ve çalışanları ve müşteri gibi içinde bulundukları toplumu da bir paydaş olarak gördüğünü belirtildi.

STK PANAYIRI ŞİRKETLERE 'BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR' MESAJI

STK'ların şirketler için önemine değinen Mazars Denge Yönetim Danışmanlığı Ortağı Mehmet Eronat, "Benimsemiş olduğumuz kurumsal sürdürülebilirlik felsefesi gereği sivil toplumun gücüne çok inanıyor ve STK'ları vazgeçilmez bir paydaşı olarak görüyoruz. Bu nedenle kendi çalışanlarımız ve müşteri olmak üzere tüm paydaşlarımız için kollektif bir sürdürülebilirlik bilinci yaratmak için her alanda STK'lar ile işbirliğini önemsiyor ve bu işbirliklerini oluşturmak için çaba sarfediyoruz. STK panayırı şirketlere bir mesaj aslında. Ekonomik sistemde şirketler için sadece çalışanlar, müşteriler, büyüme, karlılık, satış, piyasa ekonomisi vb. dışında farklı ve yadsınamaz gerçekliklerin olduğunu fark etmemizi sağlayan bir mesaj. Mevcut sistemde farkındalık yaratmak ve tüm paydaşları ortak bir çatı altında toplanmanın en keyifli ve güzel yollarından birisi STK panayırları. Bu etkinlikler ile hem çalışanlar hem de şirketler ilgi alanlarına ve önceliklerine göre yer almak istedikleri toplumsal gönüllülük hareketi seçeneklerini rahatlıkla görebilme imkanını yakalıyorlar. Bu bağlamda STK panayırının en önemli katkısı; kurumlarda ve bireylerde sivil toplum bilincini geliştirirken aynı zamanda birlikten nasıl bir kuvvetin doğabileceğini tüm paydaşlara göstermesidir" diye konuştu.

BİRÇOK STK KATILACAK

Online STK panayırına katılacak STK'lar ise şöyle:

"TOG, Çorbada Tuzun Olsun Derneği, Kaos GL Derneği, Hrant Dink Vakfı, UCIM, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği, Lokman Hekim Sağlık Vakfı, TÜSEV, Greenpeace, Çöpüne Sahip Çık, KAÇUV, Kazdağı Doğal ve Kültürel Yaşamı Koruma Derneği ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği."