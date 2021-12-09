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Mazars Denge yılın ilk 9 ayında karbon ayak izini sıfırladı - Son Dakika

Mazars Denge yılın ilk 9 ayında karbon ayak izini sıfırladı

09.12.2021 14:26
Mazars Denge yılın ilk 9 ayında karbon ayak izini sıfırladı

90'dan fazla ülkede operasyona sahip olan uluslararası vergi, muhasebe, denetim ve danışmanlık firması Mazars Denge'nin İstanbul ofisi, karbon nötr ofis oldu.

90'dan fazla ülkede operasyona sahip olan uluslararası vergi, muhasebe, denetim ve danışmanlık firması Mazars Denge'nin İstanbul ofisi, karbon nötr ofis oldu. 2020 Entegre raporunda İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması çalışmalarına katkıda bulunan faaliyetlerde bulunacağını açıklayan Mazars Denge 2021'in ilk 9 ayında bu hedefine ulaştığını duyurdu. Şirket, 2022'de ise rüzgar enerjisi kullanacağını açıkladı.

2013'ten beri sürdürülebilirlik çalışmaları yürüttüğünü açıklayan Mazars Denge, 4 sene üst üste sürdürülebilirlik raporu çıkardıktan sonra 2019'dan itibaren entegre raporlamaya geçti. 2020 entegre raporunda karbon sıfır hedefine değinen Mazars Denge, rüzgar enerjisiyle Ocak – Eylül 2021'de yarattığı 167,26 ton karbon ayak izini sıfırladı.

"MAZARS DENGE 2022'DEN İTİBAREN RÜZGAR ENERJİSİYLE NET SIFIR"

2020 Entegre raporu'nda bildirdiği önceliklendirme matrisi doğrultusunda yüksek öncelikli olarak beyan ettiği "İklim Kriziyle Mücadele" konusuyla ilgili çalışmaları yürüten Mazars Denge, 2022 yılından itibaren elektriğini rüzgar enerjisi üzerinden tüketeceğini açıklayarak, 2022 yılında karbon nötr olacağını belirtti.

Sürdürülebilirlik Hizmetleri Ortağı Yaman Alkan, Mazars Denge'nin net sıfır olmasıyla ilgili "İklim değişikliğiyle mücadele etmek ve düşük karbonlu ekonomiye başarılı geçişi sağlamak adına karbon ayak izimizi sıfırlayarak üzerimize düşeni yaptık. İçinde yaşadığımız çevreye ve topluma değer yaratmak ve gelecek nesillere bırakmak istediğimiz miras için önümüzdeki senelerde de karbon nötr ofis olmaya devam edeceğiz" dedi.


Mazars Denge yılın ilk 9 ayında karbon ayak izini sıfırladı

İstanbul, Karbon, Vergi, Nötr, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Mazars Denge yılın ilk 9 ayında karbon ayak izini sıfırladı - Son Dakika Ekonomi


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