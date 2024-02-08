Merkez Bankası Başkanı Karahan: Şu anda ek bir faiz artışı gerekmiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Şu anda ek bir faiz artışı gerekmiyor

Yeni dönemin ilk enflasyon raporunu açıklayan Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan, faiz artırımına ilişkin soruya "Ek bir faiz artışı gerektiğini şu anda değerlendirmiyoruz. Ama görünümün bozulması halinde kararlarımızı gözden geçiririz" cevabını verdi.

08.02.2024 12:03  Güncelleme: 12:08
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İlk kez kameralar karşısına geçen Merkez Bankası Başkanı Karahan, ek bir faiz artışını şu anda değerlendirmediklerini; ancak faiz indirimini konuşmak için fazlasıyla erken olduğunu söyledi.

"PARASAL SIKILIĞI KORUMAKTA KARARLIYIZ"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, yılın 1. Enflasyon Raporu'nu paylaştı. Karahan, "Enflasyon, hedefimize uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kalıcı fiyat istikrarına kadar politika duruşunu sürdürecek ve orta vadede ekonomiyi kalıcı fiyat istikrarına ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYON 2026'DA TEK HANEYE İNECEK"

MB'nın enflasyon tahminini de açıklayan Karahan, "Bu çerçevede 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur. 2024 yıl sonu tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 14 olarak tahmin edilmektedir. Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 30 ve 42, 2025 yılı için ise yüzde 7 ve 21'e tekabül etmektedir. Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülmektedir" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Şu anda ek bir faiz artışı gerekmiyor

"FAİZ İNDİRİMİNİ KONUŞMAK İÇİN FAZLASIYLA ERKEN"

Eski başkan Hafize Gaye Erkan'dan koltuğu devraldıktan sonra ilk kez kameralar karşısına geçen Karahan, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Karahan, faiz artışıyla ilgili sorulara, "Birinci hedefimiz fiyat istikrarı. Bu yıl enflasyonu istediğimiz seviyeye düşürüp 2025'teki dezenflasyonun yolunu yapmak istiyoruz. Bunun için gereken adımları atacağız. Değerlendirmelerimiz, sıkılaştırmanın çalıştığını gösteriyor. Ek bir faiz artışı gerektiğini şu anda değerlendirmiyoruz. Ama görünümün bozulması halinde kararlarımızı gözden geçiririz" cevabını verdi. MB Başkanı Karahan ayrıca faiz artışı döngüsünü sonlandırdıklarını ilan ettiklerini belirterek, "Fakat indirimi konuşmak için fazlasıyla erken" dedi.

KREDİ KARTLARIYLA İLGİLİ DÜZENLEME SİNYALİ

Öte yandan; kredi kartı harcamalarında bir yükseliş olduğunu ve bunun geçici olup olmadığının net olmadığını belirten Fatih Karahan, bu konuda bir düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini ve çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Karahan, "Bireysel kredi büyümesinde dengelenme süreci yakından takip edilmektedir. Kredi büyümesinde oluşabilecek aşırılıklara izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Şu anda ek bir faiz artışı gerekmiyor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Serkan Basar: bence senin istikrarın daha önemli geliyor bana 52 11 Yanıtla
  • Serkan Basar: faizi arttıramazsın arttıran görevini tamamladı ve gitti :) 46 5 Yanıtla
  • Gerginyo : Enflasyon tek haneye inecekmis o inmezde sen inersin 39 2 Yanıtla
  • kenan sar: SENİN ÖMRÜNDE FAZLA DEĞİL. 35 2 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: haftaya Perşembe'ye ihtiyaç olur. 29 2 Yanıtla
  • Akın Dündar: Bu da kademeli olarak düşürüp doları pompalayacak sonra görevden ayrılıp yerine başkasına devredecek senaryo hep aynı, halk cahil anlamaz görmez. 18 2
  • İlker Güner: Hafize hanım gorevi gereği yeterince arttirdi, sana bir şey kalmadı kardeş. Son beş baskandir süre geleni devam ettir, sen indireceksin. Sonra birisi gelir yine kaldırır merak etme. ;) 17 1 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: Nas ın haram olduğunu hatırladılar Kemerleri bağlayın Seçim bir geçsin yerin dibini boylarız 10 1 Yanıtla
  • Muzaffer Durmaz: Yok yok yapın, şurda 100 e ne kaldı, hem nas var bak. Yapmazsanız ayıp olur. 1 0 Yanıtla
  • Murat YILDIZ: Merkez Bankasının başına bir emekli geçirin. Emekliden daha iyi hesap yapıp tutumlu geçinen olamaz. 10 bin TL ile kira ödeyip ev gecindirebilen , çocuk okutabilen dünyanın en iyi ekonomistlerinden daha iyidir. Bunu hafife almayın herkes yapamaz bunu 1 0 Yanıtla
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