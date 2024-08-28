MBD Travel, Dubai Başkonsolosu ile turizm ilişkilerini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

MBD Travel, Dubai Başkonsolosu ile turizm ilişkilerini görüştü

MBD Travel, Dubai Başkonsolosu ile turizm ilişkilerini görüştü

TURİZM şirketi MBD Travel LLC yetkilileri, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan'ı makamında ziyaret ederek Türkiye ve Dubai arasındaki turizm ilişkilerini ele aldı. Ziyarette, Türk vatandaşlarının Dubai'ye gerçekleştirdiği seyahatlerde karşılaştığı sorunlar ve turistik vize hizmetlerinin alım kolaylığı gibi önemli konular masaya yatırıldı.

28.08.2024 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TURİZM şirketi MBD Travel LLC yetkilileri, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan'ı makamında ziyaret ederek Türkiye ve Dubai arasındaki turizm ilişkilerini ele aldı. Ziyarette, Türk vatandaşlarının Dubai'ye gerçekleştirdiği seyahatlerde karşılaştığı sorunlar ve turistik vize hizmetlerinin alım kolaylığı gibi önemli konular masaya yatırıldı. Görüşmelerde, devlet ve özel sektör işbirliğinin önemi vurgulanarak, 2024-2025 tatil sezonunda Türk tatilcilerin Dubai'de kusursuz bir deneyim yaşamaları için doğrudan devletle koordinasyon sağlandığı belirtildi.

MBD Travel LLC'nin temsilcisi Sema Demir Toktaş, yaptığı açıklamada, "BAE ile Türkiye arasındaki direkt uçuş sayısının artmasıyla birlikte, özellikle Başkonsolosluk seviyesinde gerçekleştirdiğimiz ziyaretler, Türk tatilcilerin güvenli ve sorunsuz bir seyahat deneyimi yaşamaları için büyük önem taşıyor. MBD Travel olarak, bu süreçte devletimizle sıkı bir işbirliği içinde çalışarak, Türk turistlerin Dubai'de kendilerini güvende hissetmelerini sağlamayı önceliklerimiz arasına aldık" dedi.

Toktaş, Türkiye'den Dubai'ye seyahat eden vatandaşlara turistik vize hizmetleri sunarak Türk tatilcilerin rahat ve güvenli bir tatil deneyimi yaşamalarını sağlamak adına hizmet vermeyi sürdürdüklerini ifade etti.

Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi, Dubai, Diplomasi, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi MBD Travel, Dubai Başkonsolosu ile turizm ilişkilerini görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
12:04 Belediye Başkanı’ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı Belediye Başkanı'ndan toplantıya damga vuran sözler: Ne yaptınız oğlum bu parayı?
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:27 Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’ye gözyaşlarıyla veda etti Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti
22:01 50 yıllık binada facia Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu 50 yıllık binada facia! Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu
21:59 Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü
21:49 İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu
21:42 Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim Cihat Tamer’in acı gününde selfi derdine düştü Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim! Cihat Tamer'in acı gününde selfi derdine düştü
21:39 Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton’da İşte Fenerbahçe’ye kazandırdığı para Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'da! İşte Fenerbahçe'ye kazandırdığı para
21:24 Tekvando Şampiyonası’nda skandal görüntüler Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı Tekvando Şampiyonası'nda skandal görüntüler! Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı
21:15 Görüntüler İngiltere’den Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, taraftarları selamladı Görüntüler İngiltere'den! Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, taraftarları selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 15:03:04. #1.13#
SON DAKİKA: MBD Travel, Dubai Başkonsolosu ile turizm ilişkilerini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement