McDonald's Türkiye'nin yeni sahibi artık Katarlılar! Satış bedeli 54 milyon 500 bin dolar - Son Dakika
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McDonald's Türkiye'nin yeni sahibi artık Katarlılar! Satış bedeli 54 milyon 500 bin dolar

11.05.2022 23:44

Anadolu Grubu'na bağlı olan McDonald's Türkiye, Katarlı Boheme Investment şirketine satıldı. Anadolu Grubu'ndan KAP'a yapılan açıklamada satış bedelinin 54,5 milyon dolar olduğu ve devrin 2022'nin ilk yarısında yapılacağı belirtildi.

AG Anadolu Grubu Holding'in yüzde 100 bağlı ortaklığı olan ve Türkiye'deki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden payların satışına yönelik olarak AG Anadolu Grubu Holding ile Boheme Investment GmbH arasında bugün bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalandı.

KAP'A AÇIKLAMA YAPILDI

AG Anadolu Grubu Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan ve Türkiye'deki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yapan Anadolu Restoran sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden payların Boheme Investment GmbH şirketine veya Türkiye'deki herhangi bir iştirakine satılmasına yönelik olarak şirketimiz ile Boheme Investment GmbH arasında 11 Mayıs 2022 tarihinde bağlayıcı pay devir sözleşmesi imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

DEVİR HAZİRAN SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Pay devrinin tamamlanmasının pay devir sözleşmesinde yer alan ön şartların gerçekleşmesine tabi olduğu belirtilen açıklamada, devrin 2022 yılının ilk yarısı içerisinde sonuçlanmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taraflarca sağlanmış mutabakata göre, Anadolu Restoran sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden payların devir bedeli, 54 milyon 500 bin dolar tutarı üzerinden Anadolu Restoran'ın kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın çıkarılması şeklinde belirlenecektir.

Bahsedilen net borç tutarı ile pay devir sözleşmesinde tanımlanan diğer varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilerek tenzil edilmesi ile hesaplanacak tutarın yaklaşık 5-6 milyon dolar olması öngörülmektedir. Boheme Investment GmbH, Viyana/ Avusturya'da kurulu bir şirket olup Katarlı bir yatırımcı olan Kamal Saleh Al Mana'nın iştirakidir. Kamal Saleh Al Mana'nın, Katar'daki McDonald's restoranlarının franchise işletmeciliğini yürütmekte olan şirkette ortaklığı bulunmaktadır."

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Kamuyu Aydınlatma Platformu, Anadolu Grubu, Türkiye, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi McDonald's Türkiye'nin yeni sahibi artık Katarlılar! Satış bedeli 54 milyon 500 bin dolar - Son Dakika


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SON DAKİKA: McDonald's Türkiye'nin yeni sahibi artık Katarlılar! Satış bedeli 54 milyon 500 bin dolar - Son Dakika
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