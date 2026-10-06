MDF soruşturmasında Yıldız Entegre\'ye idari para cezası kanaati açıklandı

Rekabet Kurulunca MDF ve yonga levha sektöründe faaliyet gösteren Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sözlü savunma alındı.

Toplantı, Rekabet Kurulu Başkanı Ahmet Algan başkanlığında Kurumun merkez binasında yapıldı.

Algan, MDF ve yonga levha sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) düzenlenen oduna dayalı ürün satışı ihalelerinde danışıklı hareket ederek, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddiası üzerine soruşturma açıldığını belirtti.

Soruşturma heyeti temsilcisi de MDF ve yonga levha sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin söz konusu iddianın tespiti amacıyla Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Kastamonu Entegre), Kronospan Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ (Kronospan), Yıldız Çamsan Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ (Çamsan Entegre), Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Divapan) ve Vezirköprü Orman Ürünleri ve Kağıt Sanayi Anonim Şirketi (Vezirköprü) hakkında soruşturma yürütüldüğünü kaydetti.

Soruşturma kapsamında Kastamonu Entegre, Kronospan, Çamsan Entegre, Çamsan Ordu, Divapan ve Vezirköprü ile yürütülen uzlaşma sürecinin uzlaşma usulü ile sonlandırıldığını belirten temsilci, Yıldız Entegre bakımından olağan soruşturma sürecinin yürütüldüğünü bildirdi.

Temsilci, incelemeler sonucunda ?Yıldız Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, OGM'nin düzenlediği odun satışı ihalelerinde rakiplerle danışıklılık içinde hareket edip ilgili kanun maddesini ihlal ettiği, söz konusu kanun kapsamında koşulların sağlanmaması nedeniyle bireysel muafiyetten yararlanamayacağı ve bu doğrultuda idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaşıldığını ifade etti.

"İnsanların birbirini tahmin edebileceği şeffaf bir pazar"

Yıldız Entegre temsilcisi de şirketin dosyaya sonradan dahil olduğunu, sürecin şirketten bağımsız başladığını ve soruşturma kapsamında uzlaşmayla süreci biten teşebbüslerin Yıldız Entegre çalışanlarıyla bir mesajlaşmadıklarına işaret etti.

Yıldız Entegre'nin ihaleye yaklaşımının ve sektör gerçekliğinin soruşturma raporundaki uygulamadan farklı olduğuna dikkati çeken temsilci, ihalelerin, şirket için öncelikli tedarik kaynağı olmadığını, şirketin daha uygun tedarik kaynağına sahip bulunduğunu ve ihaleye girilmesi durumunda kayın ağacı ağırlıklı ihalelere girildiğini belirtti.

Temsilci, şirketin ihalelerle ilişkilendirilmesinin "dedikodu" ve "tahmin"e dayalı olduğunu vurgulayarak, ihalelerin kendi şirketleri açısından ihmal edilebilir düzeydeki bir ihale miktarı olduğunu, şirketin hiçbir ihale sürecinin tasarlanmasına dahil olmadığını söyledi.

Şirket cirolarının içinde demir çelik faaliyetlerinin de bulunduğunu belirten temsilci, şunları kaydetti:

"Herhangi ihale paylaşımı içerisinde değiliz. Birgün birileri ihale paylaşsa, biz bu ihalelerden sadece 23 ihale almazdık, bu ihalelerin çok daha büyük bir miktarını alırdık. Alma ihtiyacımız yok çünkü alternatif ve ucuz tedarik kaynağımız var. Bizden elde edilmiş bir belge yok, kimseye yaptığımız bir bilgi iletimi yok. Bunlara ilişkin bir iz ya da emare de yok, bunların ekonomik mantığı da yok. Bu sektörde bir şeffaflık var, şeffaflığı sağlayan birçok unsur var, teminatların nereden alındığı, nasıl alındığı, diğerlerinin hangi yere girebileceği ya da giremeyeceği konusunda ortak haber alınabilecek yerler var. Bir tanesi, ihalelerde kimin nasıl davrandığını öngörebiliyorsunuz zaman içerisinde izleyerek. İkincisi maliyetlerini tahmin edebiliyorsunuz herkes için aynı maliyet. Böyle olduğu için hakkımızdaki birçok tahmin bu anlamda tutmamış ama insanların birbirini tahmin edebileceği şeffaf bir pazarda olduğumuzu hatırlatmak istiyorum."

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.