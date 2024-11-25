Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek - Son Dakika
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Ekonomi

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek

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Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme geliyor. Teklife göre 2015 yılı öncesine ait yaklaşık 2 milyar TL prim borcu silinecek. Uygulamadan yaklaşık 400 bin kişinin faydalanabileceği tahmin ediliyor.

25.11.2024 15:56  Güncelleme: 16:05
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AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclis'te "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Düzenleme ile şimdiye kadar çıkan yapılandırmadan yararlanamayan ya da yararlanmalarına rağmen 01.01.2015 tarihi itibarıyla prim borçlarını ödemeyen vatandaşların borçları tamamen siliniyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 2 milyar liralık prim borcu silinecek. Uygulamadan yaklaşık 400 bin kişinin faydalanabileceği tahmin ediliyor.

BORCU OLAN SAĞLIK HİZMETİ ALAMAYACAK

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için 1 Ocak 2012'den bu yana Genel Sağlık Sigortası uygulanıyor.

Sisteme borcu olan vatandaşların 1 Ocak 2025 itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erecek.

9 MİLYON KİŞİ GSS KAPSAMINDA

Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunuyor. Herhangi bir işte çalışmayan, emekli olmayan veya eşi, anne babası üzerinden bakılmakla yükümlü olmayanlar Genel Sağlık Sigortalı olmak zorunda.

Brüt asgari ücretin yüzde üçüne karşılık gelen tutarda aylık prim ödemeleri gerekiyor. 2024 yılı için bu tutar 600 lira olarak belirlenmişti.

GELİR TESTİ İLE ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Ödeme gücünün bulunmadığını beyan eden kişiler ise, gelir testi yaptırarak sağlık hizmetlerini ücretsiz alabiliyor. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile borçluların sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları 31 Aralık 2024'e uzatılmıştı.

Meclis Başkanlığı\'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Tazmanya:
    Zamanında ödeyenler??? 75 4 Yanıtla
  • Ateş:
    Ödeyenler keriz ödemeyenlerinkini de emekliye az zam vererek tölare ederler. 49 0 Yanıtla
  • Abdullah Güney:
    padişahım çok yaşa ulan bu borcu kim yaptı milleti borclu yapan da sizsiniz Silen de sizsiniz ulufemi dağıtıyorsunuz yani insanların gözünün içine baka baka haraç aldınız bir Kabadayı gibi korkup da ödeyenler Ne olacak şimdi? 38 2 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    kime sordunuz? Bu milletin gelirini kime sordunuz da siliyorsunuz? Kiminin vergi borcunu sil.Kiminin afet ,eee sonra emekliye işçiye memura para vermeye gelende para yok diyin. 30 1 Yanıtla
  • Ulku Girgin:
    SGK DOLANDIRANLARDAN PARASINI GERI ALSA HEPIMIZ RAHAT EDERIZ HASTANELERI DEVLET HASTANESI OLSUN 16 0 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Bu ülkede borcunu gününde ödeyen cezalandırılıyor bunu bilir söylerim 13 0 Yanıtla
  • Murat Kara:
    Devletin asli gorevi parası olmayan halka ucretsiz saglık ve egitim hakkını tam vermeli başka halka ne veriliyor 12 0 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Ben ödedim ? Benim suçum nedir acaba ? 12 0 Yanıtla
  • Akay Kayhan:
    Bağkur bağkur bağkurmazsan ayrılırız ?? 7 0 Yanıtla
  • Ali Usda :
    HABERİN ARASINA SIKIŞTIRILAN "SİİRT İNCİRİ" DE ÇOK GÜZEL GÖZÜKÜYOR. :)) 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek - Son Dakika
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