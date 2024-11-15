Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladılar - Son Dakika
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Ekonomi

Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladılar

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı, Meclis'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i abaküs ile karşıladı.

15.11.2024 10:48
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Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri başladı.

Görüşmelerin başlangıcındaki selamlaşma kısmında CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Bakan Mehmet Şimşek'e "TÜİK hesap yapmayı bilmiyor sanırım, hesap öğretmek için abaküs verelim" diyerek Bakan Şimşek'i abaküs ile karşıladı.

CHP'Lİ AĞBABA DA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP'li Veli Ağbaba de Bakan Şimşek'i, "Osman Bak altın madalya kazanmadı olimpiyatlarda ama Sayın Bakan kazandı. Gıda enflasyon enflasyonunda Avrupa birincisiyiz sizi kutluyoruz. Sayenizde birçok alanda birinciyiz.

Faizde birinciyiz enflasyonda birinciyiz. Rasyonel ekonomiye geçmeden enflasyon yüzde 38'di şimdi yüzde 48 tebrik ediyoruz sizi" diyerek karşıladı.

Meclis\'e gelen Mehmet Şimşek\'i abaküsle karşıladılar

Tahsin Ocaklı, Mehmet Şimşek, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Finans, Maliye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meclis'e gelen Mehmet Şimşek'i abaküsle karşıladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Karakartal:
    İşiniz gücünüz şow hele birde o abaküsü chp belediyelerine verinde hesap kitap yapsınlar zam yaparlar belki 104 138 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Güzel bir tepki olarak karşılamak gerekiyor 112 31 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    guler o baska bir ise yaramaz. zama zam yapar. 85 15 Yanıtla
  • Selim:
    Vayyyy süper zeki bir vekilmiş, artık güzel günler geliyor demektir, bu zeka ile benim vekilim olamaz bu ve bunun gibiler 48 38 Yanıtla
  • Fatih:
    Hepiniz şov peşindesiniz ne ak ne kara hepiniz aynı renksiniz varandaşa zerre faydanız yok 77 5 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Bütün akpli lere var vatandaşa gelince yok 47 15 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    ucuyoz der superiz der guzel olacak der. zammini yapar ek vergisini koyar sarayona geri gider. 41 9 Yanıtla
  • Murat Kılıç:
    Bundanda hâyır yok 28 10 Yanıtla
  • Sudem melis:
    bakanım ekonomi ne olcak 24 8 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Sayıları bılmeyen bakan madem kkmde zarar varsa sorun bır hesap ama olmaz oda bızden yazıklar olsun 15 5 Yanıtla
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