Meclis lokantasındaki fiyatlar tartışma yarattı! Pilav 10 TL, tereyağlı fasulye 42 TL

seyhan sönmez:

Körsünüz anlaşılan nerde fasulyenin 43 tl yazıldığı görünüyor? 126 tl fasulye toplam 177 tl yazıyor Anlaşılan fasulyeden çıkarmışlar diğerlerinin parasını ))

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oktay akar: Bence sen körsün 3 porsiyon fasülye 126 tl yazıyor ?? 171 2

Korkut Zaza: 3 porsiyon fasulye dikatli bak =) 115 1

Yasin Eroglu: Seyhan sana bu kafa ile asgari ücret bile çok gelir. 109 2

Mert kursun : 3 porsyon onuda okuyaydın iyiydi 98 0

seyhan sönmez: yahu arkadaşlar acele ile okuduk yazdık idam eden edene hic kimsenin aklına gelmezmi hemen saldırıya gecmiş bazıları asgari ücret sana fazla yazan arkadas Allaha şükür Avrupa'da yaşıyorum da asgari ucrete mahkum değilim.Allah sabır versin ülkem deki insanlara ayrıca fasulye yiyen arkadaş neden 3 tane yemiş te diğerlerinden birer tane ?fasulye canavarı mi bu ???? 6 40

Selim Kayisi: Seyhan Sönmez, siz körsünüz galiba diye yazarken insanların acele ile yanlış yazma ihtimalini düşünmeyince başkaları da sizin için aynısını düşünüyor dolayısıyla. 23 1

… ..: ???? b 18 0

Özcan Kuvan: Seyhan hanım siz direk körsünüz diye insanlara hakaretle başlayıp idam ederken kendinizi neden sorgulamıyorsunuz? 7 2