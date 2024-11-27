MediaMarkt'ta Branda Yırtma Etkinliği Başlıyor

Ekonomi

MediaMarkt'ın her yıl geleneksel hale getirdiği "Branda Yırtma" etkinliği için geri sayım başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt'ta "Şahane Cuma" kampanyası, yarın akşam, MediaMarkt'ın İstanbul Levent mağazasında, "Branda Yırtma" etkinliğiyle başlayacak.

Tüketicilerin geniş ürün yelpazesiyle teknoloji ihtiyacını karşılayan MediaMarkt, oyuncu ve içerik üreticisi Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram çiftinin Branda Yırtma etkinliğine katılımıyla Şahane Cuma'ya başlangıç yapacak.