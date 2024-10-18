Ekonomi

MediaMarkt, The Hammers Awards'ta dört ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, tüketici ve çalışan deneyimini iyileştiren projeleriyle biri altın, üçü bronz olmak üzere toplam dört ödül aldı. "Deneyim Şampiyonluğu" vizyonuyla projeler geliştiren şirket, "House of AI" projeleriyle "Üretken Yapay Zekayı En İyi Kullanan Ekip" kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Ayrıca, "Yeni Nesil Teknolojileri En İyi Kullanan Ekip" kategorisinde bronz ödül kazanan şirket, "Teknolojinin Uzmanları" projeleriyle de "En İyi İşveren Markası Ekibi - İç İletişim" kategorisinde bronz ödül aldı. Şirketin toplumsal etki yaratmayı amaçlayan "Signed By MediaMarkt" sosyal sorumluluk projeleri ise "Etkileşimde Fark Yaratanlar" kategorisinde bronz ödül getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt yetkilileri, "House of AI" projesi kapsamında geliştirilen GPT-4 destekli Anne AI, Yeni Yıl Hediye AI ve Sevgililer Günü Hediye AI gibi dijital çözümlerle çevrim içi alışveriş deneyimini zenginleştirdiklerini belirtti.