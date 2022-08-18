Epidural steroid enjeksiyonları, birçok bel, bacak ağrısı formu için ortak tedavi seçeneği - Son Dakika
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Epidural steroid enjeksiyonları, birçok bel, bacak ağrısı formu için ortak tedavi seçeneği

18.08.2022 15:46
Epidural steroid enjeksiyonları, birçok bel, bacak ağrısı formu için ortak tedavi seçeneği

Medicana Ataşehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öğrenci, epidural enjeksiyonların onlarca yıldır kullanıldığını, siyatik (sinir sıkışması) ve bel ağrısının cerrahi olmayan yönteminin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edildiğini bildirdi.

Medicana Ataşehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Öğrenci, epidural enjeksiyonların onlarca yıldır kullanıldığını, siyatik (sinir sıkışması) ve bel ağrısının cerrahi olmayan yönteminin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edildiğini bildirdi.

Medicana Sağlık Grubu açıklamasına göre, bel fıtığı tedavisinde ameliyatsız, yeni ve başarılı yöntemler kullanılıyor.

Epidural steroid enjeksiyonları (ESI'ler) birçok bel ve bacak ağrısı formu için ortak bir tedavi seçeneği olurken, işlem, omuriliği ve sinir köklerini çevreleyen epidural boşluğa doğrudan okal anestezik ve kortizon ilacı enjekte etmeyi içerdiği için epidural steroid enjeksiyonu olarak adlandırılıyor.

İlaçlar ve fizik tedavi gibi bir dizi cerrahi olmayan tedavi denendikten sonra ve ameliyattan önce uygun hasta grubuna önerilebilen epidural steroid enjeksiyonuyla, ilgili sinir köklerinin içindeki ve çevresindeki yangıyı azaltarak ağrıyı kontrol altına almak, bel ve bacaklarda hareketliliği ve işlevi geliştirmek, ağızdan alınan ilaçları sınırlamak, günlük aktivitelere dönüşe izin vermek ve yeterli ağrı kesici sağlamak hedefleniyor.

"Epidural steroid enjeksiyonunun amacı hastanın normal yaşamına dönmesini sağlamak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Ahmet Öğrenci, hastanın ihtiyaçlarına, doktorun tercihine ve deneyimine bağlı olarak bir epidural enjeksiyon uygulamak için çeşitli teknikler kullanılabileceğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Epidural enjeksiyonları onlarca yıldır kullanılmakta olup siyatik (sinir sıkışması) ve bel ağrısının cerrahi olmayan yönteminin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilir. Belin orta kısmından, kuyruk sokumundan ve son olarak da direkt sinir kanalına fıtığın olduğu noktaya yapılan şeklinde olmak üzere üç farklı uygulama mevcuttur. Bu tür bir enjeksiyon, güçlü savunucu etkilere sahip bir steroid ilacı doğrudan omurilik sinir ya da sinirlerinin yakınındaki ağrılı alana sokması nedeniyle akut ve önemli derecede ağrı kontrolü sağlayabilir. Akut bir sırt bel ve/veya bacak ağrısı atağı sırasında epidural enjeksiyonu oldukça faydalı olmaktadır. Düzelme sağlanamayan az sayıdaki hastada ise işlem tekrarlanabilir. İşlem sonrasında bazı hastalarda, yatak istirahatı ve ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilen geçici baş ağrısı görülebilmektedir. Bu durumun görülme sıklığı yaklaşık binde birdir. Epidural steroid enjeksiyonunun amacı ağrıyı gidererek hastanın normal yaşamına dönmesini ve gerekiyorsa fizik tedavi ve egzersiz programına ağrısız katılmasını sağlamaktır. Girişim sonrası bel ve boynunu koruyan, egzersiz ve fizik tedavi hareketlerini yapan hastalarda çok daha tatmin edici ve uzun süreli sonuç alınır. Girişim döneminde aktif enfeksiyonu olan, gebe olan veya gebelik ihtimali bulunan, kanama, pıhtılaşma bozukluğu bulunan ve girişim bölgesinde enfeksiyonu olan hastalara uygulama yapılamaz."

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Kaynak: AA

Ataşehir, Akut, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Epidural steroid enjeksiyonları, birçok bel, bacak ağrısı formu için ortak tedavi seçeneği - Son Dakika

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