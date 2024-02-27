Mega Metal, 2023 Yılında Büyük Başarı Elde Etti

Mega Metal, 2023 yılına ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuna açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, satışlarını geçtiğimiz yıla göre yüzde 33 artıran Mega Metal, 2023 yılını 11 milyar lira ciro ile kapattı. FAVÖK'ü yüzde 65'lik artışla 895 milyon lira seviyesini aşan şirketin net karı ise geçen yıla göre yüzde 267 artış göstererek 300 milyon lirayı geçti.
2023'te halka arzını gerçekleştiren şirket, yılı önemli büyüme rakamları ile tamamladı.
Mega Metal'in brüt karlılığı yüzde 61 artarak 1 milyar 93 milyona ulaştı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, şirketin özsermayesinin gerek yüksek karlılığı gerekse halka arzın pozitif etkisiyle 3,36 kat (yüzde 336) artış göstererek 2 milyar 768 milyon liraya ulaştığına dikkati çekti.
Turgut, toplam yükümlülüklerinin de yüzde 49 oranında artış göstermesine karşın toplam varlıklarının halka arzın da etkisiyle bir önceki yıla kıyasla yüzde 92 artarak 6 milyar 857 milyon liraya ulaştığını söyleyerek, "2023 yılında büyük bir büyüme ivmesi yakalayarak, yılı 11 milyar lirayı aşkın ciro ve 300 milyon lira net kar ile kapamayı başardık. Satışlarımızı ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 33 artırarak 43 bin tona ulaştırdık. Aynı zamanda başta Avrupa ve ABD olmak üzere yaklaşık 230 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 15 Aralık 2023 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan ve halka arz büyüklüğü 1 milyar 775 milyon 825 bin lira olarak gerçekleşen şirketimizin önümüzdeki dönemde de bu hızlı ve güçlü büyümeyi sürdürmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
2024'teki yatırımlarının odağında sürdürülebilirlik olduğunu kaydeden Turgut, " Kayseri'deki fabrikamızın çatısına bir güneş santrali kurduk. Burada 6 MW elektrik üretim kapasitesine sahibiz. Ayrıca Kütahya ve Bilecik'te toplam 41 MW'lık iki güneş enerjisi santrali kurmak için çalışmalara başladık. 2024'ün son çeyreğinde üretime başlaması beklenen santraller devreye alındığında, şirketimizin elektrik tüketiminin yüzde 75'ini yenilenebilir enerjiden karşılamaya başlayacağız." açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Ekonomi › Mega Metal, 2023 Yılında Büyük Başarı Elde Etti - Son Dakika
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