Mehmet Kılıç'ın Ejder Meyvesi Üretimi - Son Dakika
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Ekonomi

Mehmet Kılıç'ın Ejder Meyvesi Üretimi

Bilecik'te Mehmet Kılıç, 210 metrekare serasında yılda 5 kez ejder meyvesi hasat ediyor.

05.11.2024 20:05
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İnternetten gördüğü meyveyi şimdi 210 metrekarelik serada yılda 5 kere hasat ediyor

Taleplere yetişemiyor, pazar sorunu da yok

Ejder meyvesi üreticisi Mehmet Kılıç

"Bakımı gayet kolay, bir çapa, kazma, sürme derdi yok"

BİLECİK - Bilecik'te 210 metrekare serada yılda 5 kere ejder meyvesi hasadı yapan Mehmet Kılıç, taleplere yetişemediğini ve pazar sorunu da olmadığı söyledi

Bilecik'in Bayırköy Beldesinde yaşayan ve berberlik yapan Mehmet Kılıç, internette gördüğü ejder meyvesini evinin bahçesinde tek bir fideyle yetiştirmeye başladı. Şimdi ise 210 metrekarelik serasında seri üretime geçen Kılıç, meyvenin bölgedeki iklim ve toprak şartlarına uyum sağladığını ve kalite olarak ana vatanından daha iyi olduğunu belirtti. Hedefi ise daha büyük bir sera yaparak üretimi artırmak olduğunu anlatan Kılıç, "Ben bu meyveyi internette gördüm merak saldım 4 sene öncesi. Daha sonra evimin önündeki bahçede ufak bir sera yapıp denedim ve meyvemiz oldu. Birkaç tane numune meyve aldık. Daha sonra bu bölgede iklimde meyve olabileceğini düşünerek 210 metrekare sera yaptık. Bu sene 4'cü senemiz maşallah şuan verimli günleri de geçti. İki senedir alıyorduk ama bu sene tam manasıyla verimli oldu" dedi.

"Bakımı gayet kolay, bir çapa kazma sürme derdi yok"

Bakımı gayet kolay, bir çapa kazma sürme derdi olmadığı anlatan Mehmet Kılıç, "Hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Tamamen büyük hayvan ve küçük hayvan gübresi kullanarak yetiştiriyoruz. Meyveye şuan insanların çok büyük bir ilgisi var birde bizim bölgemizde bu meyve olmadığı için daha hiç görmemiş daha hiç tatmış insanlar olduğu için ziyarete gelen çok arkadaşlar var" dedi.

"Genelde renklendirme amaçlı olduğu için kırmızı çeşitleri pastanelerde daha çok tercih ediyorlar"

Ejder meyvesinin 4 çeşidi olduğunu anlatan Kılıç, "Şimdi bunlarda çok çeşit var, ama bizim elimizde 4 çeşit var. Sarı cinsi olan var sarı ejder meyvesi, bunun içerisinde beyaz ve bunun içi de beyaz. Pembe ejder meyvesi bunun içerisinde de kırmızı içi kırmızı olan cinsimiz var, ayrıca bir de siyah olan cinsimiz var. Tabi hepsinin aroması çok farklı hepsinin vücuda faydaları farklı farklı tatları şeker oranları farkları. Bu yüzden elimizde 4 çeşit var. Genelde renklendirme amaçlı olduğu için kırmızı çeşitleri pastanelerde daha çok tercih ediyorlar. Sütlü tatlılarda yaş pastalarda kullanıyorlar. Beyaz olan cinsimizin şeker hastalarını dengeleme de tansiyon hastalarını dengelemede olduğu söyleniyor. Bu yüzden beyaz cinsimizi bu tür rahatsızlıkları olan daha fazla tercih ediyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Kılıç, Ekonomi, Bilecik, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mehmet Kılıç'ın Ejder Meyvesi Üretimi - Son Dakika

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