Mehmet Nane IATA Başkanlığına Seçildi - Son Dakika
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Mehmet Nane IATA Başkanlığına Seçildi

08.06.2026 18:34
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Pegasus Hava Yolları'yla Mehmet Nane, 2027-2028 döneminde IATA Yönetim Kurulu Başkanlığı yapacak.

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane, Haziran 2027-Haziran 2028 döneminde Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, karar Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 82. IATA Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi kapsamında duyuruldu.

Bu kapsamda Nane, bugünden itibaren IATA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi.

Haziran 2022-Haziran 2023 döneminde IATA Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Nane, böylece IATA tarihinde bu görevi iki ayrı dönemde yürüten ilk Türk olacak.

IATA Yönetim Kurulu üyeliği görevini 2019'dan bu yana yürüten Nane, Haziran 2027'de görevi, 2026-2027 dönemi IATA Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak LATAM Airlines Group Üst Yöneticisi Roberto Alvo'dan devralacak.

Nane, ilk başkanlık döneminde havacılık sektörünün 2050'ye kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine yönelik karar sürecine liderlik etti. IATA'nın havacılık sektöründe kadın temsilinin artırılmasını amaçlayan "25by2025" girişiminde kaydedilen ilerlemelere de destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nane, göreve ikinci kez layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nane, "Havacılık sektörü, sürdürülebilirlikten dijital dönüşüme kadar pek çok alanda önemli bir dönüşüm sürecinden geçerken dayanıklılığını da ortaya koymaya devam ediyor. Üye hava yolu şirketlerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte çalışarak havacılığın küresel bağlantısallık ve ekonomik büyüme açısından üstlendiği rolü daha da güçlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Pegasus Hava Yolları, Mehmet Nane, Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mehmet Nane IATA Başkanlığına Seçildi - Son Dakika

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